La Universidad Johns Hopkins y OIDEL coordinan la elaboración de los Principios Rectores sobre Plurarismo Educativo

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MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Johns Hopkins y la organización internacional OIDEL coordinan la elaboración de los Principios Rectores sobre Pluralismo Educativo, una iniciativa internacional que busca aclarar las responsabilidades del Estado, las familias y la sociedad en la organización de los sistemas educativos, según ha informado Educational Pluralism.

El documento tiene como objetivo establecer un marco de referencia que garantice la calidad educativa y la igualdad de oportunidades, reconociendo al mismo tiempo la diversidad de proyectos educativos que las familias desean para sus hijos. En su elaboración participan expertos de distintos países, representantes de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil.

El comité está coordinado por la directora del Instituto de Política Educativa de la Universidad Johns Hopkins, Ashley Rogers Berner; y el director general de OIDEL, Ignasi Grau.

"El pluralismo educativo va más allá de la libertad de elección de centro: reconoce que la educación no es simplemente una cuestión de preferencia individual ni de elegir entre escuelas públicas y privadas", ha defendido Berner.

El objetivo de la iniciativa es un marco que aclare qué dice el derecho internacional de los derechos humanos sobre tres cuestiones: el pluralismo educativo, el derecho a la educación como derecho cultural y los derechos de los padres.

Según sus promotores, responde a las peticiones de más claridad que aparecen en PISA, en el Informe GEM de la UNESCO y en los informes de la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación. En este sentido, Grau ha destacado que el propósito es "aportar claridad a ese debate".

Aunque el texto sigue abierto, ya hay puntos de acuerdo. Berner explica que los principios "defienden que la diversidad de modelos educativos es un pilar del derecho universal a una educación de calidad" y que se trata de una responsabilidad "conjunta entre Estado, familias y sociedad". "El Estado debe garantizar el acceso, la calidad, la equidad y la financiación, pero eso no significa que tenga que gestionar directamente todos los centros", ha dicho.

Los coordinadores distinguen el pluralismo de otros conceptos con los que suele confundirse. Según Berner, la 'school choice' surgió en sistemas de escuela estatal única, como el de Estados Unidos, y se apoya en principios de mercado. 'Privatización', en cambio, es a su juicio "un término peyorativo".

"Ninguno de los dos garantiza la igualdad de acceso ni una rendición de cuentas pública adecuada. El pluralismo educativo no defiende un mercado puro. Combina la diversidad y la libertad de las familias con el acceso equitativo de los alumnos desfavorecidos y la rendición de cuentas académica ante el Estado", ha subrayado.

Sobre el riesgo de segregación, Grau responde con ejemplos europeos: "Los países con sistemas educativos más diversos son Irlanda, Países Bajos y Bélgica, y no parece que tengan un problema de falta de cohesión social".

Berner sostiene que lo que mantiene unidas a escuelas distintas "es un contenido democrático rico y compartido, que construye identidad cívica y vinculación social".

Tras las consultas de Ginebra (junio) y de la sede de la UNESCO en París (julio), la próxima reunión regional se celebrará en Buenos Aires el 2 y 3 de noviembre, con la sesión principal el día 3 en la Universidad Austral.

Entre otros participarán: Josefina Vázquez Mota (México), Carmen Domínguez, recién nombrada miembro del Comité de los Derechos del Niño (Chile), los ministros de Educación Pablo da Silveira (Uruguay) y Rolando Ernesto Marín (El Salvador) y el viceministro colombiano Álvaro José Cifuentes Ramírez, aún pendiente de confirmación.

El proceso seguirá en Johannesburgo en febrero de 2027 y en Washington en abril. "Esperamos que este documento ayude a los responsables políticos de todo el mundo a tomar decisiones en favor de las familias, los alumnos y la sociedad en su conjunto", ha concluido Berner.