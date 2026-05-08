Universitarios advierten de que la "precariedad y la falta de innovación están vaciando las facultades"

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha advertido de que "la precariedad y la falta de innovación están vaciando las facultades".

La organización estudiantil ha rechazado los discursos "que responsabilizan únicamente al estudiantado" del incremento del absentismos en las facultades españolas y considera que el debate "no debe centrarse en la falta de compromiso" de los alumnos, sino en "la urgente necesidad de adaptar la universidad a la realidad del siglo XXI".

"No estamos ante una crisis de actitud, sino ante una crisis de un modelo que sigue anclado en metodologías y sistemas que no se adapta a la realidad actual del estudiantado", declaran desde CREUP, que apunta que la digitalización "ha cambiado las reglas del juego".

En este sentido, señala que, en un entorno donde los materiales docentes y las lecciones magistrales están disponibles en campus virtuales, "la asistencia obligatoria a clases meramente expositivas ha perdido sentido para gran parte del estudiantado".

Así, la organización afirma que "si la presencialidad se limita a la escucha pasiva de una lectura de diapositivas que ya descargadas, el sistema está fallando en aportar valor añadido".

Por ello, defiende que el aula "debe ser un espacio de debate, crítica y construcción colectiva": "Si no lo es, el estudiante prioriza otras vías de aprendizaje más eficientes".

También pone el foco en la realidad socioeconómica del estudiantado actual y avisa de que el encarecimiento de la vida y los alquileres en las ciudades universitarias "ha forzado a un alto porcentaje de estudiantes a compaginar sus estudios con empleos precarios". "La rigidez de los horarios universitarios, diseñados para un perfil de estudiante minoritario, actúa como una barrera de acceso", precisa.

Asimismo, CREUP recuerda que el deterioro de la salud mental entre los jóvenes "es un factor determinante" y recalca que "el agotamiento y la presión por un sistema de evaluación asfixiante y punitivo están alejando a los estudiantes de los campus, convirtiendo el absentismo en un síntoma de un problema mucho mayor de bienestar emocional".

En vez de endurecer los controles de asistencia o penalizar el absentismo, CREUP propone apostar por modelos docentes útiles, dinámicos y participativos, y no por una presencialidad obligatoria vacía de contenido práctico o valor real para el aprendizaje del estudiantado; adaptar los grados a las necesidades de los estudiantes trabajadores y con responsabilidades familiares; y diversificar los sistemas de evaluación, garantizando, mínimo, al estudiantado la posibilidad de optar entre evaluación continua o evaluación final.

"La universidad pública debe ser un lugar de encuentro, no un trámite burocrático. En lugar de vigilar las sillas vacías, las instituciones deberían preguntarse por qué esas sillas no resultan atractivas o habitables para quienes las pagamos con nuestras tasas y nuestro esfuerzo", concluyen los estudiantes.