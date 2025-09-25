Universitarios critican que Trabajo vaya a aprobar el Estatuto del Becario "sin contar con universidades ni estudiantes"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha criticado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social vaya a aprobar el Estatuto del Becario "sin contar con universidades ni estudiantes".

Los estudiantes han advertido al Ministerio que dirige Yolanda Díaz que la comunidad universitaria "lleva más de dos años reclamando ser escuchada" en la elaboración del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, "un texto que afecta de lleno a la calidad de la educación superior".

La organización estudiantil aseguran que el borrador de la norma "contenía deficiencias técnicas y políticas y cuya tramitación se ha ido retrasando precisamente por ser incompleto y poco operativo". "La demora de estos dos años no ha servido para mejorar el proceso ni para abrir un diálogo real con las universidades y con el estudiantado", lamenta.

CREUP cree que todo indica que el Ministerio de Trabajo "ha optado por continuar con un camino rápido y sencillo, pero que no garantiza soluciones eficaces a los problemas que rodean las prácticas académicas".

Para los estudiantes, "es impensable legislar sobre prácticas externas sin tener en cuenta la visión de quienes coordinan los programas formativos, supervisan el cumplimiento de los convenios y tutorizan las actividades, así como de quienes realizan las prácticas y viven en primera persona las carencias de la regulación actual".

En este sentido, destacan que "solo la comunidad universitaria es capaz de identificar de manera realista las lagunas del sistema y de aportar propuestas que permitan diseñar políticas públicas eficaces contra la precariedad".

Por ello, CREUP reclama al Ministerio "que rectifique de inmediato y abandone la actual estrategia unilateral", ya que considera que "es imprescindible abrir un proceso de trabajo riguroso, en el que se sienten en la misma mesa los principales actores implicados: universidades, profesorado y estudiantado".

"Los estudiantes llevan años reclamando un marco que proteja sus derechos, garantice el carácter formativo de las prácticas y evite que se conviertan en mano de obra barata", apunta CREUP, que insiste en que el Estatuto del Becario "no puede convertirse en una norma improvisada ni en un mero ejercicio de campaña política".

CREUP concluye pidiendo al Gobierno que escuche "a quienes gestionan y a quienes realizan" las prácticas si realmente quiere una ley que combata la precariedad en las prácticas.