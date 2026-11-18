Archivo - Estudiantes esperan a que comience un examen d - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto este miércoles en marcha el portal para poder solicitar las becas 'Luisa de Medrano' para facilitar la movilidad universitaria nacional, que contará con una dotación máxima de 20 millones de euros.

"¡Ya puedes solicitar las becas Medrano! 900 euros al mes para estudiar en otra universidad de España. 400 euros más que las becas de movilidad que eliminó el PP. Seguimos aumentando la inversión en becas hasta máximos históricos, para que estudiar fuera no dependa de tu renta", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press.

El programa recupera el espíritu de las antiguas becas Séneca, eliminadas en 2013, y se denominará becas Luisa de Medrano, en honor a la primera mujer que, en 1508 en la Universidad de Salamanca, ocupó una cátedra universitaria en España, y podrán beneficiarse hasta 2.300 estudiantes universitarios, según ha informado el Ministerio.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que, con estas becas, "el talento y el esfuerzo académico podrán desarrollarse sin barreras económicas". "El objetivo es ampliar la igualdad de oportunidades, enriquecer la formación universitaria, favorecer el intercambio académico y reforzar la cohesión territorial", ha afirmado.

La convocatoria para el curso 2026-2027 permitirá al estudiantado de Grado cursar parte de sus estudios en otra universidad española, en una provincia distinta de la de origen y en una localidad diferente de la de empadronamiento, contribuyendo a sufragar los gastos de estancia y desplazamiento.

Podrán acceder a estas ayudas los estudiantes matriculados en universidades españolas que cursen estudios oficiales de Grado y hayan obtenido una plaza en la correspondiente convocatoria SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles, gestionado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Se reservarán 115 ayudas, el 5% del total, para personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

a cuantía de la ayuda será de 900 euros mensuales por beneficiario durante los meses que dure la estancia de movilidad, con un máximo de 8.100 euros para quienes realicen una estancia durante el curso completo y de 4.500 euros para quienes participen durante un cuatrimestre. La dotación mensual aumenta un 80% respecto a las antiguas becas Séneca.

Además, la convocatoria podrá establecer una ayuda adicional de 500 euros para quienes se desplacen desde un centro ubicado en una comunidad autónoma insular o desde Ceuta y Melilla.

El importe se abonará directamente al estudiante mediante un único pago anticipado, una vez concedida y aceptada la ayuda, para facilitar que los beneficiarios dispongan de los recursos económicos necesarios desde el inicio de su estancia.

Entre los criterios de valoración se tendrá en cuenta el expediente académico, que podrá aportar hasta 7 puntos. También se valorará que la universidad de destino se encuentre en una provincia con menos de 3 millones de habitantes y que exista una distancia superior a 300 kilómetros entre el centro de origen y el de destino.

Otro de los requisitos establecidos es haber superado 60 créditos en la universidad de origen y estar matriculado en al menos 30 créditos, además de contar con una nota media igual o superior a 5 puntos, reduciéndose un punto y medio respecto a las anteriores becas.