USO estudia movilizaciones ante la exclusión de la concertada en la Ley que rebaja la jornada lectiva del profesorado

Archivo - Hemiciclo durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva’, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). Los Reyes presiden la conmemoración de los 47 años de vigencia de la Carta Magna en la sema - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical Obrera (USO) estudia "intensificar las movilizaciones" ante la exclusión de la enseñanza concertada en el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario, si no se modifica el texto durante su tramitación parlamentaria.

"No somos docentes de primera y de segunda", ha advertido el sindicato en un comunicado, en el que tacha de "discriminación inaceptable del Gobierno al excluir a más de 130.000 trabajadores" de la enseñanza concertada de la reducción de horas lectivas contemplada en el proyecto de Ley que se empieza a tramitar en el Congreso.

USO considera este proyecto de ley un "claro agravio que consolida un modelo de desigualdad entre trabajadores que realizan el mismo trabajo dentro del sistema educativo". "Mientras en la pública se plantean como jornada lectiva máxima 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Especial y 18 en Secundaria y el resto de las enseñanzas, en la concertada se mantienen las 25 horas semanales para todo el profesorado", ha subrayado.

En este contexto, el secretario general del sindicato, Antonio Amate, ha advertido de que "no se puede hablar de dignificar la profesión docente discriminando a miles de trabajadores en la concertada que desempeñan su tarea en el servicio público educativo". "A igual trabajo, mismos derechos", ha reclamado.

El sindicato ha rechazado las declaraciones de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, defendiendo que el texto cuenta con el respaldo unánime del Consejo Escolar del Estado. "Esta afirmación no refleja con rigor lo sucedido: el apoyo unánime se produjo porque el dictamen hacía una mención expresa a la inclusión del profesorado de la concertada en la reducción de las horas lectivas", ha matizado.

"USO y muchas otras organizaciones educativas apoyamos el dictamen al anteproyecto de ley precisamente por contener esta propuesta que ha sido claramente ignorada por el Gobierno", ha declarado, para después añadir que "esta exclusión afecta gravemente a la calidad educativa y a la atención del alumnado".