Una veintena de universidades concentran el 60% del alumnado internacional: 14 públicas y 6 privadas, según U-Ranking

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MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 universidades españolas (catorce públicas y seis privadas) concentran el 60% del alumnado internacional, cuyo número crece a un ritmo inferior a la media mundial.

Así lo refleja el informe publicado por la Fundación BBVA y el Ivie 'Internacionalización de las universidades españolas', dentro de su programa de análisis del sistema universitario español U- Ranking, que estudia la internacionalización de las universidades españolas desde el punto de vista de la docencia y la investigación.

El informe, elaborado por los investigadores del Ivie y catedráticos de la Universitat de València Francisco Pérez y Joaquín Aldás, junto a la investigadora del Ivie Irene Zaera, compara los niveles de internacionalización de las universidades españolas con las de otros países.

El número de estudiantes de otros países matriculados en España para cursar titulaciones completas ha crecido un 4,1% anual desde el año 2000, por debajo del 5,5% de la media mundial.

La investigación destaca que la internacionalización de las universidades es heterogénea y está concentrada: Catorce públicas y seis privadas forman a más de la mitad de los extranjeros que estudian en España.

Precisamente, IE Universidad, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universitat Pompeu Fabra encabezan el grupo de trece universidades que cuentan con más de un 20% de alumnado extranjero.

Las universidades españolas atraen sobre todo a estudiantes latinoamericanos (44,3%) y europeos (35,5%). El estudio recalca en este sentido la "escasa" capacidad de captar a los asiáticos, pese a que suponen el 60% de los alumnos internacionales del mundo.

Asimismo, recoge que los programas de movilidad para cursar parte de los estudios en el extranjero - como Erasmus- han reducido el coste de las experiencias formativas en el exterior, pero son más aprovechados por familias de entornos socioeconómicos favorables.

Los investigadores también ponen de manifiesto que las universidades de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el 73% de los estudiantes internacionales.

Los datos incluidos en el estudio apuntan que la tasa media de internacionalización del alumnado de las universidades privadas es del 20,7%, frente a solo el 8,9% de las públicas.

Por otro lado, los profesores españoles han multiplicado por 6 el número de trabajos de investigación publicados en coautoría con investigadores de otros países y el 55% del total de los trabajos publicados son colaboraciones internacionales.

"La internacionalización de la investigación es mucho más modesta en cuanto al peso del profesorado extranjero en las universidades (3,8%) y en la captación de recursos financieros del exterior (8%)", agrega el documento.

El estudio concluye que la internacionalización de las universidades españolas "muestra avances en este aspecto, aunque más modestos que los de la media mundial".

Destaca la heterogeneidad entre universidades en intensidad de la dimensión internacional de sus actividades y revela la mayor internacionalización de las universidades privadas en docencia y de las públicas en investigación.

Como causas que explican la mayor internacionalización del alumnado de las privadas apunta a la mayor flexibilidad de sus criterios de admisión -lo que facilita la matrícula ordinaria de alumnado extranjero-, su más amplia oferta de estudios en inglés (con un 15% de titulaciones de grado en ese idioma frente al 8% de las públicas) y su mayor orientación al alumnado con más altos niveles de ingresos familiares.