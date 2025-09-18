Visual Faktory ofrece un curso en inversión y diversificación para responder a la falta de cultura financiera - PEXELS

Madrid, 18 de septiembre de 2025.- Ante la creciente necesidad de mejorar la educación financiera en España y en el mundo hispanohablante, Visual Faktory ofrece una formación avalada por la Universidad de las Hespérides que permite obtener el título de Especialista en Inversión Multimercado y Diversificación.

El programa, impartido online, combina teoría, práctica y sesiones con expertos para dotar a los participantes de herramientas con las que invertir de forma segura y gestionar riesgos en distintos mercados.

INDICADORES RECIENTES SOBRE EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN FINANCIERA EN ESPAÑA

España registra cifras preocupantes en materia de educación financiera entre su población adulta. Según una encuesta de Funcas de mayo de 2025, el 27% de los españoles admite tener conocimientos insuficientes o muy insuficientes para gestionar su dinero y tomar decisiones financieras adecuadas para sí mismos o sus familias.

Además, un estudio de la Comisión Europea de 2023 indicó que solo el 19% de la población española posee un nivel de conocimiento financiero elevado, frente al 26% de la media de la Unión Europea.

Entre los estudiantes, los resultados del informe PISA 2022 mostraron que apenas el 5% alcanza un rendimiento destacado en competencias financieras frente al 11% promedio de los países de la OCDE, y alrededor del 17% no logra alcanzar el nivel básico en ese ámbito.

QUÉ OFRECE VISUAL FAKTORY Y SU RELEVANCIA PRÁCTICA

Las cifras que reflejan el bajo nivel de educación financiera en España ponen de manifiesto la necesidad de iniciativas capaces de ofrecer formación estructurada y reconocida.

Por ello, la propuesta de Visual Faktory adquiere relevancia como alternativa especializada. Desde Visual Faktory se presenta una formación que cuenta con aval universitario de la Universidad de las Hespérides. El título que se concede tras completarla es el de Especialista en Inversión Multimercado y Diversificación, respaldado con 20 créditos europeos ECTS.

El programa combina distintos métodos didácticos: clases teóricas en directo, casos prácticos reales, masterclasses con profesionales del sector, y materiales adicionales para profundizar en conceptos como riesgo, diversificación, inversión en diversos mercados (renta fija, bolsa, materias primas, divisas) y gestión de patrimonio personal.

La metodología está orientada a que el aprendizaje sea progresivo y aplicable de forma inmediata, con un enfoque práctico adaptado a diferentes perfiles de estudiantes. El acceso online facilita la compatibilidad con la vida laboral y personal, mientras que el respaldo universitario garantiza calidad académica, rigor metodológico y reconocimiento oficial en el ámbito europeo, lo que permite aprovechar los conocimientos adquiridos también en contextos internacionales.

El objetivo de Visual Faktory es proporcionar herramientas que permitan al participante invertir con seguridad, evaluar riesgos, diversificar de forma efectiva y gestionar el propio patrimonio, sin depender exclusivamente de consejos externos o de información dispersa poco contrastada, aumentando la autonomía y fortaleciendo la confianza financiera personal.

IMPORTANCIA DE ESTA FORMACIÓN ANTE DESAFÍOS FINANCIEROS ACTUALES

Los datos señalan que el nivel educativo general de la población adulta española es un factor clave en la brecha financiera. En 2023, un 35,8% de los adultos tenía como nivel máximo educativo la enseñanza secundaria obligatoria, cifra superior al promedio de la OCDE, lo que limita capacidades para comprender productos financieros complejos.

El contexto económico agrava la necesidad de competencias financieras sólidas. Inflación, variaciones de tasas de interés, y crisis geopolíticas afectan los rendimientos de inversiones y erosionan el poder adquisitivo. En ese escenario, una persona sin conocimientos financieros puede ver incrementado el riesgo de endeudamiento, pérdidas por malas decisiones o exposición excesiva a productos no adecuados.

Además, la digitalización de servicios financieros introduce nuevas barreras para quienes no dominan herramientas digitales o no comprenden conceptos como inversión online, tasas, apalancamiento o efectos de la inflación. Según fuentes oficiales, un porcentaje considerable de población no se siente cómoda gestionando finanzas en entornos digitales, lo que añade un riesgo de exclusión financiera.

El reconocimiento universitario de cursos como el que ofrece Visual Faktory también puede servir para vincular la formación financiera con el ámbito académico, aportar credibilidad, facilitar inclusión en programas mayores, y validar competencias ante empleadores o instituciones.

EDUCACIÓN FINANCIERA Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

El acceso a programas universitarios especializados en inversión responde a un interés creciente de la población española por comprender mejor los mercados. Según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), el patrimonio en fondos de inversión en España alcanzó los 328.000 millones de euros en 2023, lo que supuso un incremento respecto al ejercicio anterior. En el caso de los planes de pensiones individuales, el volumen gestionado rondó los 88.000 millones de euros.

Por su parte, el Banco de España señala en su portal "Cliente Bancario" que los productos con los que los ciudadanos están más familiarizados son precisamente los planes de pensiones, los fondos de inversión y las acciones. Sin embargo, el grado de comprensión sobre su funcionamiento continúa siendo limitado, lo que refuerza la importancia de contar con formación especializada.

La propuesta de Visual Faktory se sitúa en este punto, proporcionando una formación que facilita interpretar de forma crítica la información financiera disponible. Además de enseñar a diversificar activos, el curso permite comprender cómo influyen factores externos como la inflación, las políticas monetarias o la volatilidad internacional en las decisiones de inversión. De esta manera, la formación no solo ofrece un título reconocido, sino que también amplía la capacidad de los participantes para enfrentarse a un escenario económico cada vez más complejo y digitalizado.

