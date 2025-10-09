'Yo soy tu paraguas', la campaña del CEU para concienciar sobre la importancia de la salud mental y pedir ayuda

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CEU ha lanzado la campaña '#YoSoyTuParaguas' para concienciar sobre la importancia de la salud mental y visibilizar la importancia de pedir ayuda, recordar la necesidad de tener una red de apoyo e impulsar la conversación social sobre este tema.

"Porque hablar sin tabúes de las situaciones de ansiedad, estrés o depresión, que aumentan significativamente en nuestro entorno, es el primer paso para superarlas", señala la institución educativa.

El símbolo de la campaña es un paraguas, que representa ese refugio que se abre para proteger cuando fuera arrecia la tormenta.

Cada 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud pone el foco en la importancia de cuidar la salud mental, un reto cada vez más prioritario en la sociedad.

Según datos de la OMS, a nivel mundial, se estima que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún trastorno de salud mental, aunque la mayoría de estos casos pasan desapercibidos o no reciben tratamiento.

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, Tomás Chivato, propone en un decálogo entre otras acciones, recordar la importancia de valorar la salud mental como parte integral de la vida; reconocer las emociones y desarrollar estrategias para sostenerlas; romper el estigma y hablar de salud mental sin miedo; actuar ante señales de alerta y pedir ayuda, algo que no es señal de debilidad sino de fortaleza emocional; fomentar encuentros verdaderos o reducir el tiempo con las pantallas. Y, por supuesto, ser el paraguas de alguien.