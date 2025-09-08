EOI impulsa la innovación en las ‘Tardes de Santander’ del Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones de AMETIC

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha participado en el 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC, donde el ecosistema de innovación ha sido el eje central de las “Tardes de Santander”.

El director general de EOI, Diego Crescente, participó en la mesa redonda “La Administración Pública y el impulso a la Innovación”, que compartió con representantes de Enisa y Red.es. Durante su intervención, Crescente, afirmó que: “EOI está orgullosa de trabajar por y para la Industria, las Pymes y los Emprendedores de España”. Además, subrayó el papel de la Escuela como motor del emprendimiento y la innovación en nuestro país, recordando que EOI es la primera Escuela de Negocios de España, siendo este 2025 su 70 Aniversario y habiendo formado ya a más de 200.000 personas bajo tres pilares fundamentales:

• Formación en abierto

• Políticas públicas

• Investigación académica, a través del CEPI (Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial)

Con más de 70 años de historia, EOI se ha consolidado como un referente en la formación de talento para un futuro sostenible, generando oportunidades en todo el territorio nacional mediante espacios de coworking en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Su labor abarca todas las fases del emprendimiento:

• Sensibilización y formación inicial, con presencia en ciudades como Santander, Murcia, Madrid, Málaga, Ceuta y Melilla.

• Ideación, apoyando más de 7.000 proyectos con fondos del FSE.

• Aceleración, a través del Programa Acelera Startups, que ya ha impulsado más de 3.500 empresas en el marco del PRTR.

• Acceso al mercado, mediante el Programa Activa Startups, que ha canalizado más de 42 millones de euros en proyectos de innovación abierta.

Crescente destacó también la importancia de las alianzas estratégicas de EOI, como las mantenidas con Enisa (Empresa Nacional de Innovación) o Red.es. Asimismo, señaló que “los retos de futuro pasan por profundizar en las relaciones con el ecosistema, identificar programas complementarios y seguir reforzando el papel de EOI en el ámbito de las políticas públicas”.

Finalmente, apuntó que “las oportunidades de EOI se centran en continuar innovando en los programas, incorporando las lecciones aprendidas gracias a la gestión de los fondos europeos, y con el objetivo de seguir acompañando a Emprendedores, Pymes e Industria en su camino hacia la transformación digital y la sostenibilidad”.

El Encuentro que ha tenido lugar en la ciudad de Santander, organizado por AMETIC, se ha consolidado como la cita de referencia en el ámbito de la digitalización y las telecomunicaciones, reuniendo a líderes empresariales, académicos y representantes de la administración para debatir sobre los retos y oportunidades de la economía digital en España y Europa.

Accede aquí al vídeo del Encuentro:

https://www.youtube.com/watch?v=iCGCu9IrS58