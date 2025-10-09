EOI organiza una Jornada de Inteligencia Artificial para Directivos

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI), en colaboración con INDESIA, invita a los líderes empresariales a descubrir cómo la Inteligencia Artificial puede transformar sus organizaciones en la Jornada de Inteligencia Artificial para Directivos, que se celebrará el próximo 23 de octubre en Madrid.

Durante cuatro horas de formación presencial (de 9:30 a 14:00h), los participantes explorarán de manera práctica el impacto real de la IA generativa en los negocios. La jornada está diseñada para que los directivos puedan comprender los conceptos clave de la IA y su aplicación estratégica en el entorno empresarial; identificar oportunidades, riesgos y áreas de valor para su organización; y elaborar una hoja de ruta personalizada para implementar la IA en sus procesos, apoyándose en herramientas de IA generativa.

Además de abordar los conceptos y fundamentos clave de la inteligencia artificial, esta sesión se centrará en el desarrollo de una hoja de ruta para su implantación en las organizaciones, utilizando herramientas de IA generativa. A lo largo de la jornada, se convertirá a la IA en una “consultora experta” que asistirá a los participantes en la creación de un documento y una presentación detallada sobre cómo introducir la IA en los procesos empresariales. De esta manera, los asistentes no solo aprenderán a utilizar estas herramientas de manera práctica, sino que también se llevarán un recurso estratégico y personalizado aplicable a su propia organización, consolidando su ventaja competitiva en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO

Los programas de EOI se caracterizan por la combinación de práctica y teoría, dinámica, rica en experiencias y orientada a la puesta en acción. El objetivo es que la combinación de las sesiones docentes, así como las actividades prácticas, se desarrollen en una atmósfera de trabajo y aprendizaje donde resulta clave el intercambio de conocimientos y experiencias.

Las sesiones lectivas son impartidas por profesorado experto con una dilatada experiencia profesional que conjuga conocimientos, experiencia y vocación pedagógica. De este modo, la jornada se imparte desde una perspectiva real y de conocimiento cercano y especializado de la práctica empresarial.

La jornada se celebrará el 23 de octubre de 2025 en EOI Madrid (Avda. Gregorio del Amo, 6), de 9:30 a 14:00h con pausa de 30 minutos. Esta sesión ofrecerá a los directivos la oportunidad de comprender cómo la Inteligencia Artificial, una tecnología clave que está transformando los modelos de negocio y generando ventajas competitivas en todos los sectores, puede aplicarse de manera práctica en sus organizaciones.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar cuanto antes. Para más información e inscripción, visite aquí.