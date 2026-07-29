La Mirada de EOI analiza la economía regenerativa y el liderazgo femenino con Eva Curto

La Mirada de EOI analiza la economía regenerativa, el emprendimiento rural y el liderazgo femenino con Eva Curto - CEDIDA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) estrena un nuevo episodio de La Mirada de EOI, su videopodcast dedicado a conversar con profesionales que están impulsando la transformación económica, social y empresarial. En esta ocasión, la protagonista es Eva Curto, directora de Proyectos Internacionales en el Área de Programas Públicos de EOI, quien aborda algunos de los grandes retos del presente y del futuro: la economía regenerativa, el emprendimiento rural y el liderazgo femenino.

Entrevistada por Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de EOI, Eva Curto comparte su experiencia profesional y reflexiona sobre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden convertirse en motores de desarrollo para los territorios y las empresas.

Ingeniera química y especialista en emprendimiento, innovación y sostenibilidad, Eva Curto cuenta con una sólida trayectoria internacional dentro de EOI. A lo largo de su carrera ha liderado el diseño, coordinación y gestión de programas europeos de emprendimiento, destacando su participación en The Break Fellowship Programme, iniciativa impulsada para fortalecer el liderazgo femenino en el ecosistema emprendedor europeo y reconocida con un Premio REGIOSTARS de la Comisión Europea.

Además, desempeña un papel clave en el impulso de proyectos vinculados a la economía circular y al emprendimiento sostenible a través de iniciativas como Circular Labs, que fomentan la colaboración entre empresas, emprendedores e instituciones para acelerar la transición hacia modelos productivos más responsables.

Durante la entrevista, Curto explica que la economía circular va mucho más allá del reciclaje y defiende la necesidad de evolucionar hacia una economía regenerativa, capaz de rediseñar los sistemas productivos para eliminar el concepto de residuo, regenerar los recursos naturales y generar un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. También pone el foco en el potencial del emprendimiento rural como herramienta para revitalizar los territorios y crear nuevas oportunidades económicas desde la innovación y la sostenibilidad.

Su perfil combina el conocimiento técnico con una visión estratégica orientada a la transformación de los modelos de negocio. Habla cuatro idiomas y ha desarrollado su carrera en distintos entornos internacionales, una experiencia que le permite conectar ecosistemas, impulsar la colaboración y promover soluciones innovadoras a escala europea.

Con este nuevo episodio, La Mirada de EOI continúa acercando al público las experiencias y reflexiones de profesionales que lideran el cambio en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad, el emprendimiento y la transformación empresarial.

El episodio completo ya está disponible en el canal de YouTube de EOI:

https://www.youtube.com/watch?v=RzXDdUKBFy0

Accede a todos los episodios anteriores de #LaMiradaDeEOI aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=9dBxgGgdqrg

https://www.youtube.com/watch?v=m5IJqUvgkM8&t=184s

https://www.youtube.com/watch?v=AefF52WN0Rg&t=1941s