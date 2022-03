175 países se comprometen a aprobar un acuerdo jurídicamente vinculante para atajar la contaminación por plástico

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de 175 países han respaldado este miércoles una propuesta para desarrollar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante de aquí a 2024 que ponga fin a la contaminación por plásticos en todo el planeta. El acuerdo se ha alcanzado en Nairobi (Kenia) donde se celebra la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5) desde el pasado lunes.

La resolución para poner fin a la contaminación por plásticos analiza todo el ciclo de vida del plástico, incluida su producción, el diseño y la eliminación de este producto.

El presidente de la UNEA-5 y ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, ha celebrado que en este contexto de la agitación geopolítica, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente muestra lo mejor de la cooperación multilateral.

"La contaminación plástica se ha convertido en una epidemia. Con la resolución de hoy estamos oficialmente en camino de una cura", ha apuntado.

La resolución pactada se basa en tres proyectos de resolución planteados por varias naciones y establece la creación de un Comité Internacional de Negociación (INC, por sus siglas en inglés) que comenzará a trabajar este mismo 2022 para completar un proyecto de acuerdo global vinculantes que deberá estar listo para finales de 2024.

El objetivo es lograr un instrumento legalmente vinculante, como lo es el Acuerdo del Clima de París, que refleje diversas alternativas para abordar el ciclo de vida completo de los plásticos, el diseño de productos y materiales reutilizables y reciclables, y la necesidad de una mayor colaboración internacional para facilitar el acceso a la tecnología, el desarrollo de capacidades y la cooperación científica y técnica.

Así, a final de 2022 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) convocará un foro abierto a todas las partes interesadas en conjunto con la primera sesión del INC, para compartir conocimientos y mejores prácticas en diferentes partes del mundo.

Ese comité facilitará debates abiertos y garantizará que estén informados por la ciencia, informando sobre el progreso durante los próximos dos años. Finalmente, una vez finalizado su trabajo el PNUMA convocará una conferencia diplomática para adoptar su resultado y abrirlo a las firmas.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, ha celebrado que este día marca "un triunfo del planeta Tierra sobre los plásticos de un solo uso". "Este es el acuerdo multilateral ambiental más importante desde el acuerdo de París. Es una póliza de seguro para esta generación y las futuras, para que vivan con el plástico y no se vean condenados por él", ha defendido.

No obstante, ha subrayado que debe quedar "claro" que el mandato del INC "no otorga a ninguna parte interesada una pausa de dos años", ya que de forma paralela a las negociaciones con un acuerdo internacional vinculante el PNUMA trabajará con "cualquier gobierno y empresa" que esté dispuesto a lo largo de la cadena de valor para alejarse de los plásticos de un solo uso, así como para movilizar financiación privada y eliminar las barreras a las inversiones en investigación y en nueva economía circular.

Desde 1950 la producción de plásticos ha pasado de los 2 millones de toneladas hasta los 348 millones de toneladas en 2017 en una industria mundial que asciende a 522.600 millones de dólares, mientras que las previsiones apuntan a que la capacidad del sector se duplicará en 2040.

La resolución que el PNUMA califica de "histórica" has sido denominada como 'Poner fin a la contaminación plástica: hacia un instrumento legalmente vinculante a nivel internacional'.

En la reunión de Nairobi han asistido más de 3.400 personas de 175 países y otros 1.500 representantes han participado de manera telemática.

Tras su adopción, el ministro de Medio Ambiente de Japón, Tsuyoshi Yamaguchi, ha elogiado que la resolución "claramente" llevará hacia un futuro sin contaminación plástica, incluso en el medio ambiente marino".

"Unidos, podemos hacerlo realidad. Juntos, avancemos a medida que comenzamos las negociaciones hacia un futuro mejor sin contaminación plástica", ha añadido.

El ministro de Medio Ambiente de Perú, Modesto Montoya, ha agradecido el apoyo recibido de los distintos países durante el proceso de negociación. "Perú impulsará un nuevo acuerdo que prevenga y reduzca la contaminación plástica, promueva la economía circular y aborde el ciclo de vida completo de los plásticos", ha asegurado el ministro del país andino.

Precisamente Perú, junto a Ruanda, son los países proponentes de la resolución. La ministra de Medio Ambiente de Ruanda, Jeanne d'Arc Mujawamariya, ha celebrado que el mundo se ha unido para actuar contra la contaminación plástica que es "una grave amenaza" para el planeta. "Las asociaciones internacionales serán cruciales para abordar un problema que nos afecta a todos, y el progreso logrado en UNEA refleja este espíritu de colaboración", ha añadido.

D'Arc Mujawamariya confía en trabajar con el INC y es "optimista" sobre la oportunidad de crear un tratado legalmente vinculante como marco para el establecimiento de ambiciones nacionales, la monitorización, la inversión y la transferencia de conocimientos para terminar con la contaminación plástica".