El presidente del Consejo Mundial del Agua defiende los trasvases entre el Norte y el Sur del planeta

El presidente del Consejo Mundial del Agua, Loïc Fauchon, ha defendido los trasvases en el marco de la "solidaridad" entre el Norte y el Sur del planeta, si bien ha aclarado que no se refiere en este asunto específicamente a España, cuya situación es distinta y debe entenderse "en el marco de las circunstancias de España", que no ha querido entrar a valorar.

Fauchon se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras impartir una conferencia en Zaragoza, y ha argumentado que "no podemos pedir que los países en desarrollo aporten gas, energía y petróleo" al Norte y "nosotros, a cambio, dejarles sin el agua que en el Norte nos sobra".

Por eso, como presidente del Consejo Mundial del Agua, y en un contexto global, ha defendido "la solidaridad entre todo el mundo", a través de nuevas soluciones tecnológicas, esfuerzos por regular la demanda y gastar menos agua, así como mediante la transferencias de tecnologías, las reservas de agua y los trasvases.

El presidente del Consejo Mundial del Agua ha impartido la conferencia magistral la 'Gestión de los recursos hídricos y las fluctuaciones climáticas', tras la inauguración del IV Encuentro de Expertos en Agua sobre 'Gestión del agua y cambio climático: Enfrentándose a las incertidumbres'.

Este foro acoge a 60 expertos nacionales e internacionales hasta el miércoles 2 de marzo y ha sido organizado por el Instituto Aragonés del Agua, en colaboración con el Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), la Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA) y el Centro del Tercer Mundo para la Gestión del Agua de México.

Fauchon ha transmitido que el clima "no es nuestro principal enemigo, no es la principal dificultad", sino que las dificultades son la concentración de población en las costas y el aumento de las "megaciudades", entre otras, a lo que "se les une el problema del clima", si bien éste 'per se' "no es nuestro principal enemigo".

Ha agregado que su presencia en esta reunión científica responde a que Zaragoza "es la capital mundial del agua" y posee una "experiencia, saber hacer y liderazgo" en esta materia. A su entender, la Exposición Internacional Zaragoza 2008 fue "ejemplar" por la "buena relación" entre expertos en el agua y responsables políticos.

Por eso, ha realizado una invitación especial a la Comunidad autónoma y al consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, al Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en marzo de 2012 en Marsella (Francia) para que dé a conocer la gestión del agua en Aragón.

Asimismo, ha extendido la invitación a toda España, tanto a profesionales, políticos como miembros de organizaciones no gubernamentales para que "aporten las soluciones que ellos encuentran para los problemas del agua en el actualidad".

"TRANSPORTE, NO TRASVASES"

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, ha opinado que Fauchon "ha hablado de los transportes, no de los trasvases y de la cesión de agua de unas zonas a otras", para matizar que "cada situación tiene su problemática" y por eso "estoy seguro que si conoce en profundidad la problemática del agua en Aragón y España abogará por buscar soluciones eficaces y eficientes".

Ha agregado que "hoy por hoy los problemas del agua deben resolverse desde una mejor gestión, no desde el transporte del agua, aunque hay situaciones extremas, que siempre se darán", como "las que hay en estos momentos en África", donde, además, hay un "déficit tecnológico y de gobernanza del agua muy importante".

Boné ha recalcado que "aquí siempre hemos defendido que las soluciones a las necesidades de agua de cada territorio se deben buscar desde una gestión más eficiente del agua en ese territorio".

Respecto al IV Encuentro de Expertos en agua, el consejero ha apostado por "seguir trabajando para consolidar Zaragoza y Aragón como referente mundial". "La Expo fue hito indiscutible", ha dicho, y hay que seguir con actividades como ésta. En su intervención en la inauguración, Boné ha destacado la "trascendencia los dos conceptos que aúnan el tema del encuentro", la gestión del agua y el cambio climático.

En Aragón, ha apuntado, "somos especialmente sensibles al cambio climático ya que el 91 por ciento del territorio tiene un balance hídrico negativo y estamos especialmente vinculados al agua porque su defensa es la de nuestro futuro y desarrollo".

Asimismo, ha indicado que en la Comunidad autónoma "hace años que el agua se convirtió en elemento identitario y prioridad política" y por eso "siempre hemos defendido que los trasvases no son la herramienta adecuada para la gestión de los recursos hídricos, para recordar que Aragón cuenta como instrumentos de planificación y reconocimiento de derechos las Bases de la Política del Agua y el Estatuto de Autonomía de Aragón.