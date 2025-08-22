Bruselas destina 116 millones a proyectos para restaurar las aguas y fondos marinos en Europa

Archivo - Vista de Badalona desde el mar, a 4 de julio de 2023, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado este viernes 116 millones de euros para apoyar 13 proyectos de recuperación de aguas y fondos marinos que se desarrollarán en regiones del océano Atlántico y el Ártico, el mar Mediterráneo, el mar Negro, el río Danubio, el mar Báltico y el mar del Norte.

Estos proyectos se centrarán en una serie de iniciativas como la conservación de las zonas marinas protegidas en alta mar, la protección de los hábitats de los peces migratorios, la reducción del impacto medioambiental de la pesca y el apoyo a las comunidades locales para que lideren la restauración de los océanos, mares y aguas.

En esta iniciativa participan tanto pymes como organizaciones de investigación, autoridades locales, escuelas y empresas.

Entre los proyectos destaca 'SEAMPHONI', que utilizará tecnología avanzada para supervisar la biodiversidad marina en alta mar, y 'DanubeLifelines', que restaurará las vías de paso de los peces en el río Danubio.