Bustinduy cree que la sequía de Cataluña es "premonición" de a lo que"se va a parecer la vida en las próximas decádas"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera que la sequía que está afectando a Cataluña es una "premonición" de a lo que "se va a parecer la vida en las próximas décadas" y ha expresado la "enorme tranquilidad" que le supone que la vicepresidenta y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, esté al frente del dispositivo que coordinará las medidas para gestionar la situación.

"No estamos ante un problema coyuntural, no estamos ante un episodio extraordinario, el cambio climático produce este tipo de manifestaciones y defectos", ha explicado Bustinduy en una entrevista en TVE recogida por Euorpa Press, en la que ha garantizado que el Gobierno "va a dar una respuesta al problema de la sequía en Cataluña".

"La vicepresidenta Ribera estará a cargo de ese plan que estoy absolutamente convencido que va a garantizar todos los suministros en los sectores esenciales, por supuesto el uso doméstico pero también en aquellos económicos", ha añadido el ministro.

En su opinión, situaciones como la que atraviesa Cataluña "van a producirse habitualmente, se van a ir superponiendo". Para Bustinduy son "manifestaciones de un cambio estructural que requiere que adaptemos toda nuestra forma de producir, de consumir y de concebir la actividad económica".

"Tenemos que adaptarnos, cuando hablamos de transición ecológica no estamos hablando sencillamente de cambios cosméticos, sino de un cambio estructural y, episodios como éste, deben servir para generar conciencia sobre la necesidad y la urgencia de actuar", ha argumentado el ministro para quien es necesario transformar la economía "con una agenda de redistribución y de justicia social". "Si no hay justicia social, si no se garantizan los derechos universales de la ciudadanía, va a ser imposible acometer una transformación y un cambio de esa profundidad estructural", ha añadido Bustintuy.