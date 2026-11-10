Científicos urgen a la UE a prepararse ante los efectos "desastrosos" de El Niño: "Tenemos siete meses"

Archivo - Termómetro callejero marca 39 grados, a 22 de julio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de científicos y expertos en clima ha reclamado este martes a la Unión Europea que adopte medidas urgentes para prepararse ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño de 2026-2027, que prevén especialmente intenso y que, según han advertido, podría agravar las temperaturas extremas, las inundaciones y las pérdidas de cosechas también en Europa, durante la presentación de la campaña internacional 'Alerta El Niño' en el Parlamento Europeo, en un acto impulsado por el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà.

"Tenemos siete meses antes de que vengan los efectos más desastrosos de este Niño. Y luego tenemos que pensar a más largo plazo, porque esto no se acaba aquí", ha advertido el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Antonio Turiel, que ha insistido en que los plazos de actuación de las administraciones no se corresponden con la rapidez con la que, a su juicio, se está agravando la emergencia climática.

Durante la presentación de la iniciativa, impulsada para reclamar una mayor preparación ante los riesgos asociados a este fenómeno, Turiel ha explicado que, aunque El Niño tiene su origen en el océano Pacífico y sus efectos más directos se concentran en otras regiones del mundo, también puede alterar la circulación atmosférica y contribuir al aumento de las temperaturas globales, con consecuencias para el continente europeo.

"Ahora mismo el riesgo para Europa es terrible. Pensemos que Europa es uno de los grandes cestos del pan del mundo, es una de las principales zonas cerealísticas. Ya ha habido problemas con las cosechas este año por las temperaturas tan elevadas que hemos tenido", ha advertido el investigador, que ha alertado de las consecuencias que podrían tener nuevas subidas de temperatura para la producción agrícola de Europa central, Ucrania y España, algunas de las principales regiones productoras de cereales del continente.

Ante este escenario, Turiel ha reclamado a las instituciones europeas que den prioridad a las medidas de adaptación climática para proteger a la población frente a las temperaturas extremas y las inundaciones, con actuaciones que permitan reforzar los sistemas de alerta temprana, ampliar los refugios climáticos y evitar nuevas construcciones en zonas inundables.

En materia alimentaria, ha advertido de que el próximo episodio de El Niño podría agravar las dificultades de abastecimiento a escala mundial, con consecuencias que en Europa podrían traducirse en un encarecimiento de la cesta de la compra, mientras que otros países más vulnerables podrían enfrentarse a situaciones de escasez y hambrunas.

Por ello, ha planteado que la UE asuma una "posición de liderazgo" en la coordinación internacional de las reservas de alimentos, en lugar de permitir que cada país actúe "por su cuenta", y ha reclamado anticipar una respuesta conjunta ante los posibles problemas de suministro derivados de las sequías y las pérdidas de cosechas.

MARZÀ PIDE ACELERAR LOS PLANES EUROPEOS DE ADAPTACIÓN

Por su parte, el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà ha reclamado a Bruselas que acelere los plazos de adaptación climática y permita tramitar por procedimientos de urgencia las infraestructuras destinadas a proteger a la población frente a los fenómenos extremos, al advertir de que los avances "no son suficientes" ante los riesgos previstos.

En este sentido, ha cuestionado los plazos que, según ha señalado, contempla la futura normativa europea de resiliencia climática, considerando de que las medidas de adaptación no pueden demorarse hasta 2028 ni esperar a 2030 para que comiencen a desarrollarse planes específicos en determinadas zonas y municipios.

"Lo poco que se avanzó en adaptación, en reducción de emisiones, en resiliencia, en renaturalización, está echándose para atrás. Los plazos se están alargando cuando la realidad lo que está pidiendo es todo lo contrario. Se tiene que ir más rápido. Por lo tanto, con el debate que estamos teniendo de la ley de resiliencia, los plazos no pueden esperar al 28. Tienen que ser ya", ha insistido el eurodiputado.

En este contexto, ha explicado que los promotores de la campaña ya han solicitado reuniones con la Comisión Europea para trasladarle sus advertencias y propuestas, con el objetivo de que las instituciones comunitarias refuercen su actuación en materia de seguridad alimentaria, adaptación climática y preparación de la población.

"Europa tiene que dejar de estar mirando continuamente en el libre mercado basado en dependencias externas de otros terceros países y empezar a trabajar mucho más por esas cadenas cortas de suministro, de qué es lo que podemos producir en Europa, cómo lo podemos producir para reducir esa dependencia. Eso salva vidas. Eso hace que el precio de la compra no suba más", ha defendido

ADVIERTEN DEL RIESGO DE FENÓMENOS EXTREMOS EN EUROPA

Más allá de las consecuencias para la agricultura, los participantes en la campaña han alertado de que el aumento de las temperaturas oceánicas y atmosféricas podría intensificar los fenómenos meteorológicos extremos en Europa, con episodios de lluvias torrenciales, tormentas más violentas y otros fenómenos para los que consideran que las infraestructuras actuales no están suficientemente preparadas.

"Si seguimos avanzando en esa línea, vamos a llegar a ver auténticos huracanes llegando a la península", ha advertido el investigador, que ha señalado que las temperaturas oceánicas están alcanzando niveles capaces de favorecer fenómenos meteorológicos que hasta ahora eran menos habituales en estas latitudes.

En la misma línea, el divulgador climático y diputado de Compromís Juan Bordera ha advertido de que Europa se enfrenta a una mayor exposición a fenómenos meteorológicos extremos y ha alertado de que "ninguna de las zonas está preparada para lo que se nos viene encima", ni en materia de infraestructuras, ni de protocolos de actuación, ni de coordinación de los servicios de emergencia.

"Nosotros lo vamos a mirar desde el punto de vista de Europa, de que se ha encarecido la cesta de la compra, pero es que en otros países se van a morir de hambre", ha advertido.