El Congreso rechaza que Ribera comparezca de forma urgente para explicar su gestión contra los incendios y la sequía

El PP, impulsor de esta petición, Vox, Ciudadanos y BNG han votado a favor

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputación permanente del Congreso ha rechazado, este miércoles, que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, deba comparecer en la Cámara de forma urgente para explicar sus medidas contra los incendios y la sequía que han afectado a gran parte del país este verano.

Sendas iniciativas, impulsadas por el PP, han sido rechazadas por PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC y Eh Bildu. Por el contrario, Vox, Ciudadanos y BNG, sí han apoyado la propuesta de los 'populares'.

El principal partido de la oposición ha defendido la petición de comparecencia señalando al Gobierno como "único responsable" de la "falta de previsión" y "ausencia radical de políticas de economización del campo", así como de una "falta de inversión" en política hidrológica.

Su portavoz en esta cuestión, Guillermo Mariscal, ha denunciado, en materia de incendios, que el Ejecutivo no ha llevado a cabo "ningún plan de activación forestal" y denuncia que no hay "una dotación de medios adecuada", no "coordinación" para hacer frente a fuegos como los registrados este verano.

Con respecto a la sequía, el diputado del PP ha reclamado el uso de los fondos Next Generation. A su juicio, "hay dinero" frente a esta situación pero, a su juicio, "no hay propuestas, ni medidas concretas que hagan frente a la sequía tan lamentable" que sufre el país.

REPROCHES POR LA GESTIÓN EN CYL

Los representantes en este debare de los partidos en el Gobierno, el socialista Antidio Fagúndez, y el morado Juantxo López de Uralde, han criticado la intervención de Mariscal recordándole que las materias a las que se refiere son competencia de las comunidades autónomas.

De hecho, Fagúndez ha recriminado al PP su gestión en Castilla y León y les ha tachado de "negligentes". Según ha explicado, esta autonomía no cuenta con un plan de extinción y prevención durante todo el año y ha apuntado que el PP ha reducido "un 40% la inversión en extinción de incendios en los últimos años". Del mismo modo, ha criticado que, a pesar de las advertencias de la Aemet sobre las altas temperaturas de junio, el Gobierno autonómico "dio vacaciones al personal" dicho mes.

López de Uralde, por su parte, ha recriminado al PP su voto en contra en 2018 a las conclusiones acordadas en una comisión específica del aguara creada en el Congreso y en la que, según ha indicado el diputado, los expertos hablaron de situaciones como la sequía que ahora está viviendo el país.

SIN NECESIDAD DE URGENCIA

Ninguna de estas formaciones, por tanto, ha apoyado la comparecencia de Ribera, como tampoco lo han hecho PNV, ERC y EH Bildu. Los portavoces de las partidos vascos, Mikel Legarda (PNV) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu) se han mostrado conformes con el compromiso del Gobierno de que Ribera comparecerá en septiembre y no ven de urgencia las explicaciones sobre estos temas.

El representante de la formación independentista, Xavier Eritja, por su parte, ha recordado que los incendios también son consecuencia de la despoblación de las zonas rurales que, según ha señalado, dan lugar a una "mayor vegetación" y, por tanto a "paisajes con gran carga de comustible". La gestión de estos mismos, ha reconocido, son locales y autonómicas. Por eso, a su juicio, las comparecencias sobre este tema tendrían un mayor sentido en los parlamentos autonómicos.

APOYOS DE VOX, CS Y BNG

Precisamente en el Parlamento gallego es donde el BNG ha reclamado las explicaciones del conselleiro responsable de la extinción de incedios, según ha informado el diputado de la formación nacionalista, Néstor Rego, antes de señalar que el PP "se negó rotundamente".

El diputado ve "hipocresía" y "cinismo" en los 'populares' pidiendo ahora a Ribera que se explique, mientras ellos no informan en las autonomías. Aún así, Rego ha votado a favor de la presencia urgente de Ribera, aunciando al mismo tiempo que el BNG volverá a pedir explicaciones al consellero gallego.

Junto al BNG, Vox y Ciudadanos también han votado a favor de la propuesta del principal partido de la oposición. Los de Santiago Abascal, a través de su portavoz en este tema, Ricardo Chamorro, hana cusado al Ejecutivo de "falta de planificación hidrológica", de "no tomar ninguna medida" para evitar incendios; mientras el diputado naranja José María Espejo considera que el Ejecutivo "ha ignorado" la problemática del país y no ha actuado para evitar "de raíz" los sucesos vividos este verano.