El CSN aborda los retos emergentes del sector en la jornada anual de la Sociedad Española de Protección Radiológica

Archivo - Silvia Calzón. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha abordado este jueves los retos emergentes del sector en la jornada 'La Protección Radiológica en 2025' organizada por la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) como el desarrollo de nuevas terapias médicas con radiofármacos, la protección frente al radón, las actividades de la Unidad Técnica de Protección Radiológica de Enresa y proyectos innovadores orientados a la rehabilitación ambiental de terrenos contaminad.

Durante la inauguración, la consejera del organismo Silvia Calzón ha puesto de relieve la creciente complejidad de un sector "en constante expansión y diversificación". De manera particular, ha destacado los avances en el campo de las aplicaciones médicas, "que evolucionan con rapidez y plantean retos relevantes en protección radiológica". A ello se suma la protección frente al radón, así como las actuaciones de rehabilitación ambiental apoyadas en soluciones tecnológicas innovadoras.

Ante este contexto, Calzón ha explicado que el CSN continúa reforzando su misión reguladora sobre la adaptación normativa al progreso científico y técnico, una supervisión "eficaz y proporcionada al riesgo", así como una cultura de seguridad "sólida y compartida". De acuerdo con ella, estas líneas de trabajo se recogen en el Plan Estratégico del organismo 2026-2030.

Más allá de ello, ha subrayado el valor de este tipo de encuentros como espacios de análisis compartido y reflexión dentro del sector. En este sentido, ha destacado que la protección radiológica atraviesa un momento "especialmente dinámico", caracterizado por el despliegue de un marco normativo "ambicioso" que a su juicio requiere de un esfuerzo continuo de adaptación por parte de todos los actores implicados.

LA EXPOSICIÓN RADIOLÓGICA, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS

Por otro lado, la directora técnica de Protección Radiológica del CSN, Isabel Villanueva, ha presentado los resultados de los programas reguladores desarrollados por el organismo en materia de protección radiológica durante 2025.

Entre otras cosas, ha explicado que el CSN llevó a cabo más de un millar de inspecciones en instalaciones radiactivas y nucleares, así como un seguimiento continuo de la exposición radiológica de los trabajadores y del público. Según ha destacado, los resultados obtenidos muestran que las dosis registradas se mantienen dentro de los límites normativos establecidos.

Asimismo, ha destacado que los programas de vigilancia radiológica ambiental confirman que la calidad radiológica del entorno de las instalaciones se mantiene en condiciones aceptables, sin riesgo para la población ni el medio ambiente.

Por otra parte, ha explicado que las principales líneas de actuación para 2026 se orientan entre otros aspectos a avanzar hacia la plena implantación del enfoque graduado al riesgo en los procesos de evaluación y supervisión y control, lograr una regulación más eficaz y eficiente de las instalaciones nucleares y radiactivas, y simplificar los procedimientos del sistema de gestión del organismo con el fin de ofrecer una respuesta más ágil y un servicio público de mayor calidad.

En línea con los retos emergentes del sector, el CSN impulsará el análisis de estrategias y mecanismos que permitan agilizar la tramitación de las solicitudes de autorización de radiofármacos de tratamiento en fase de ensayo clínico, la revisión del mapa potencial de radón, el refuerzo de la organización de respuesta ante emergencias, así como el desarrollo de nuevas metodologías de inspección y el avance del despliegue normativo.