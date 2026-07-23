El CSN y Consejo General de Farmacéuticos acuerdan impulsar la colaboración en radiofarmacia y protección radiológica

El CSN y Consejo General de Farmacéuticos - CSN

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, han firmado este jueves en Madrid un convenio marco de colaboración destinado a impulsar actuaciones conjuntas en materia de radiofarmacia, protección radiológica y divulgación sanitaria.

Este documento establece un marco general de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar actividades de interés común que contribuyan a mejorar el conocimiento de la sociedad sobre aspectos relacionados con la radiofarmacia y, en particular, sobre el uso adecuado de los radiofármacos, según ha informado el CSN.

Asimismo, permitirá promover iniciativas y asuntos de interés compartido para ambas entidades. Ambas instituciones han destacado la importancia del acuerdo en el contexto actual de rápida expansión de estos tratamientos.

"Esta nueva colaboración refuerza nuestro compromiso de colaboración con otras instituciones y demuestra que es una herramienta clave para afrontar retos comunes", ha comentado Lentijo quien ha añadido que la cooperación y el intercambio de conocimiento entre instituciones "son fundamentales para avanzar de forma eficaz".

Entre las líneas de colaboración previstas figura la organización de acciones formativas para profesionales de la farmacia sobre actuaciones asistenciales y sociales relacionadas con los radiofármacos. También se impulsarán actividades informativas para reforzar la educación sanitaria de la población mediante la difusión de medidas de protección radiológica asociadas a su uso.

Esta colaboración contempla, además, acciones dirigidas a mejorar de forma colaborativa el funcionamiento de las unidades de radiofármacos, así como otras iniciativas de interés común para ambas instituciones.

El documento prevé la posibilidad de desarrollar proyectos mediante la firma de convenios específicos en los que se definirán los objetivos, las actividades, los medios necesarios y, en su caso, las condiciones de financiación de cada actuación. Asimismo, estos acuerdos podrán incorporar la participación de otras administraciones sanitarias, instituciones, fundaciones, colegios profesionales, sociedades científicas, centros de investigación o entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.

Para garantizar el seguimiento y la correcta ejecución del convenio, ambas organizaciones constituirán una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada entidad. Este órgano se encargará de supervisar las actuaciones desarrolladas, proponer nuevas iniciativas de colaboración y resolver las cuestiones que puedan surgir durante la vigencia del acuerdo.