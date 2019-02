El CSN pide al Congreso que interceda ante Hacienda para que sus técnicos puedan volar en 'business'

Publicado 20/02/2019 19:17:12 CET

Los grupos cruzan acusaciones sobre la renovación del Consejo acordada entre el PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha defendido este miércoles en el Congreso la labor de su equipo durante sus seis años de mandato y especialmente que "mime" a su técnicos "reconocidos internacionalmente" y a quienes Hacienda, según ha explicado, no permite volar en 'business'.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, para informar sobre las actividades del CSN en 2017, Martí Scharfhausen ha pedido respeto por los trabajadores del regulador que, según han explicado, "están mal pagados con respecto al sector", "trabajan los fines de semana desde casa" y viajan de forma voluntaria a países como Japón o México, para estudiar o informar en materia nuclear.

En este sentido, ha pedido a los diputados que mejoren los trayectos de aquellos técnicos de más de 60 o 65 años que realizan estos largos viajes y que, por decisión de Hacienda, ya no pueden hacerlo en clase 'business'. "Lo hemos intentado por todos los medios", ha reconocido el presidente del CSN, antes de invitar al Congreso a hacer algo al respecto porque "son personas que merecen la pena".

En su intervención, también ha destacado el "respeto" que existe en el Pleno del CSN a pesar de las diferencias políticas. "Cristina Narbona y yo hemos tenido momentos complicados, pero nunca ha habido una voz malsonante, ni nos hemos faltado al respeto", ha apuntado. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que la labor del organismo se haya hecho siempre desde la unidad del Pleno.

Estas declaraciones del presidente del Consejo han sido su respuesta a la intervención de la portavoz del PSOE en esta comisión, Patricia Blanquer, quien ha criticado el paso de Martí Scharfhausen al frente del CSN durante su mandato, que ahora termina. A su juicio, su presidencia ha sido "controvertida" y "cuestionada" por decisiones como el informe de no cerrar la central de Garoña "a pesar de que no cumplía los requisitos de los técnicos", el informe favorable a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) cuando "no estaba despejadas las dudas técnicas" o la modificación de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), entre otras.

PP Y CS ACUSAN AL PSOE DE POLITIZAR EL REGULADOR

Crítico con la labor del regulador también ha sido el representante de Ciudadanos, Vicente Ten, que, si bien ha destacado mejorías en algunos aspectos, con respecto a años anteriores, sí ha denunciado "carencias" en relación a la independencia del organismo, transparencia, o neutralidad.

En este sentido, el diputado 'naranja' se ha referido a la formación del Consejo que, a su juicio, está monopolizada por los partidos algo que, ha aclarado, no está en las intenciones de Ciudadanos. Ten ha recordado cómo "de manera vergonzosa", el pasado viernes, el Gobierno aprobó una propuesta de nombramiento para renovar el CSN tras "un acuerdo oculto" con Unidos Podemos.

El presidente Martí Scharfhausen se ha desvinculado de esta propuesta, al ser preguntado por ella, señalando que en su puesto, por ley, no se le permite hablar de política nuclear.

Sin embargo, las declaraciones de Ten abrieron un cruce de acusaciones por parte de las formaciones. Desde el PP, su portavoz José Alberto Herrero Bono, ha acusado al PSOE de "politizar" el organismo y permitir que éste no represente la realidad parlamnetaria y difiera, por tanto, del sentir mayoritario de los españoles. Además, ha criticado que uno de los consejeros propuestos, el candidato de Unidos Podemos y responsable de la política antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, vaya a formar parte del regulador cuando está en contra del uso de esta energía.

Para el portavoz de Medio Ambiente de los 'morados', el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, el PP está vetando a una persona "sólo por ser ecologista", una postura que, a su juicio, es "anticonstitucional". "Está usando ese veto hacia una persona con un currículum intachable", ha recriminado López de Uralde a su homólogo 'popular', para aclarar que Castejón es físico nuclear y que, además, "lucha por la defensa del planeta".

44 SUCESOS EN LAS CENTRALES EN 2017

Por otra parte, y durante su intervención, el presiente del CSN ha explicado que en 2017 se notificaron 44 sucesos de los que sólo uno se clasificó como nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y el resto se clasificó fuera de escala (nivel 0), que no supone ningún peligro relacionado con la seguridad.

Del mismo modo, ha apuntado que se han emitido a lo largo del año cuatro apercibimientos: a la central nuclear Ascó por incumplimiento de la Autorización de Explotación vigente en relación con la gestión y control de los residuos radiactivos; a la planta de Trillo por incumplimiento de las instrucciones relacionadas con modificaciones de diseño e inspección en servicio; a la central Vandellós II y Santa María de Garoña por incumplimiento en la Protección Contra Incendios (PCI).

Este mismo motivo llevó, según ha indicado el presidente del regulador, a que se propusiera la apertura de un expediente sancionador a la central nuclear de Vandellós II.

Dentro de su exposición del informe de actividad de 2017, Martí Scharfhausen también ha destacado que se aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2017-2022, tomando en consideración las novedades en el entorno nacional e internacional y en el seno del propio CSN, así como los principales retos a afrontar en el entorno regulador a corto y medio plazo.

Del mismo modo, según ha indicado, se han implantado distintas actividades relacionadas en el eje de la transparencia, como un Plan de comunicación para reforzar la credibilidad y la confianza en las actuaciones del Consejo; o un refuerzo de la cultura de seguridad del Consejo, que se ha plasmado en la publicación de la política del CSN sobre Cultura de Seguridad y la implantación del Código Ético del organismo.

Por último, ha destacado una de las principales actividades del regulador en el presente ejercicio que, según ha indicado, quedará plasmado en el próximo informe anual: la misión IRRS-ARTEMIS de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este proyecto constituye una revisión del marco regulador y "una gran oportunidad para demostrar y verificar" que el CSN y la regulación española "es acorde con los baremos y estándares internacionales".