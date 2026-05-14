Derechos Sociales convoca los Premios Nacionales de Protección Animal con carácter honorífico

Archivo - Gatos durante la jornada de puertas abiertas en el Centro de Protección Animal de Madrid Salud. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha convocado los Premios Nacionales a la Protección Animal con el objetivo de estimular y reconocer la trayectoria, dedicación y contribución de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, y administraciones públicas a la consecución de objetivos de protección y bienestar animal, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los galardones tienen carácter honorífico y la resolución prevé la convocatoria del Premio Nacional de Trayectoria y Compromiso, Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Institucional y el Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Social.

El plazo para la presentación de candidaturas será de veinte días hábiles contados a partir este viernes, 15 de mayo.