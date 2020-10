El documental 'Éxodo climático' de David Baute, premio Espiga Verde de la Seminci

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Éxodo climático', dirigido por David Baute, ha sido galardonado este viernes con el premio Espiga Verde en la 65 edición de la SEMINCI (Semana Internacional de Cine de Valladolid) por la difución de valores medioambientales.

El jutado ha destacado que esta obra recoge tres historias trenzadas en torno a otras tantas grandes cuestiones de la actualidad como son las consecuencias del cambio climático y la crisis ambiental sobre las poblaciones más frágiles que, por ello, se ven obligadas a migrar lejos de su tierra.

"Un relato contado, a su vez, a través de las voces siempre silenciadas de las mujeres", ha destacado el jurado compuesto por Carlos Hita (técnico de sonido especializado en sonidos de la naturaleza); David González (socio y voluntario de Greenpeace) y José Manuel Rodríguez Fernández (socio de Ecologistas en Acción).

Este documental ha sido seleccionado junto a las películas candidatas Piedra sola (Argentina, México, Catar, Reino Unido), Omelia contadina (Italia); Abuelo Fuego (España); Dashte Khamoush (Irán); The land of Azaba (EEUU, España); Going song khong nhin thay (Vietnam), Walchensee Forever (Alemania) y Éxodo climático (España).

El director, David Baute, estudió dirección cinematográfica en la Escuela de Cine de La Habana y es el director artístico del Festival de Cine Documental MiradasDoc.