Ecologistas reclaman un "gran acuerdo político y social" contra la emergencia climática

Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Navas del Rey, Madrid (España). Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de extinción - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han reclamado este martes un "gran acuerdo político y social" contra la emergencia climática y han expresado su "solidaridad" con los afectados por los grandes incendios forestales que están afectando distintas zonas de España, así como con quienes trabajan para proteger a la población y combatir el fuego.

"Aunque cada incendio tenga causas inmediatas diferentes, el cambio climático está intensificando las condiciones que favorecen su propagación y virulencia, con temperaturas más elevadas, sequías más prolongadas y una vegetación sometida a un creciente estrés hídrico", han advertido.

Las organizaciones han argumentado que "la emergencia climática ya está teniendo consecuencias directas sobre la salud" y ha destacado que en 2025 se estimaron 3.832 muertes asociadas al exceso de temperatura en España, mientras que entre 2015 y 2025 la cifra acumulada alcanzó las 27.564 personas fallecidas según el Ministerio de Sanidad.

En este escenario, valoran la propuesta de Pacto de Estado por parte del Gobierno y apluaden la creación de un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática, destinado a anticipar riesgos, evaluar políticas públicas y aportar conocimiento independiente para la toma de decisiones.

Las ONG ven "imprescindible" que este órgano actúe con "plena autonomía" y permita desarrollar de forma efectiva el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética previsto en la Ley de Cambio Climático, "garantizando una evaluación rigurosa y periódica de las políticas climáticas".

"Es necesario que este organismo se coordine con el Observatorio de Salud y Cambio Climático, ya creado, y evitar la proliferación de nuevos organismos sin presupuesto", han remarcado.

Asimismo, han defendido que la emergencia climática "no puede abordarse de forma aislada, ya que está estrechamente vinculada con la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y defienden que proteger y restaurar bosques, ríos, humedales, costas y suelos aumenta la capacidad del territorio para resistir olas de calor, inundaciones, sequías e incendios".

Por ello, han reclamado políticas integradas que impulsen "la restauración ecológica, reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, reviertan el abandono rural y aceleren una transición energética justa y respetuosa con la naturaleza".