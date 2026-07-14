Los embalses pierden 1.007 hm3 de agua en una semana y están ya al 75,3% de capacidad, 1,8 puntos menos que hace 7 días

Embalse de Eiras - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 75,3% de su capacidad total, por lo que los embalses almacenan actualmente 42.192 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, lo que supone una disminución de 1.007 hm3 en la última semana (1,8 puntos menos de capacidad).

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, recogidos por Europa Press, hay cuatro cuencas por encima del 80%, frente a las ocho que había hace siete días: las cuencas internas de Cataluña (al 87,9%); las cuencas internas del País Vasco (al 85,7%); Guadalete-Barbate (82,9%); y Guadalquivir (80,4%).

Por debajo del 80% de su capacidad, se encuentran las cuencas del Cantábrico Oriental (78,1%); Cántabrico Occidental (79,8%); Miño-Sil (76%); Galicia Costa (65,8%); Duero (78,6%); Tajo (69,7%); Guadiana (79,4%); Tinto Odiel y Piedras (79,5%); Cuenca Mediterránea Andaluza (73%); Segura (57,2%); Júcar (62,4%); y Ebro (74,8%).

En la última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 51,8 l/m2.