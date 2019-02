Equo acusa al PP de retrasar la renovación del CSN sin base jurídica

Publicado 19/02/2019 16:47:16 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, ha asegurado que no hay base jurídica para retrasar la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), tal como ha solicitado este martes el PP en el Congreso, y ha acusado a la formación de Pablo Casado de buscar retrasar los nombramientos.

La Mesa de la Cámara baja debía calificar la propuesta que el Consejo de Ministros aprobó este viernes para renovar el CSN y que el Gobierno ha pactado con Unidos Podemos y PDeCAT. Sin embargo, un escrito presentado por el PP ha paralizado esta situación.

En el documento, el PP mostraba sus dudas sobre el proceso a seguir para estos nombramientos ya que parte de él se realizará con las Cortes ya disueltas, como consecuencia de la convocatoria de elecciones.

Según la Ley, la renovación de los consejeros exige el apoyo de tres quintos de la Comisión del Congreso correspondiente, en este caso la de Transición Energética. Y si los candidatos no consiguen el número de votos necesario, se abre un plazo de un mes para que la Cámara exponga su veto razonado y, en su defecto, transcurrido ese periodo se darán por aceptados los nombramientos propuestos inicialmente.

Los 'populares' han argumentado que el fin de la legislatura supone que decaen todos los expedientes, informes y procedimientos en curso, por lo que no habrá opción a ese escrito razonado que se exige.

EQUO ALEGA QUE HAY PRECEDENTES

Ante esta situación, y según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha optado por pedir un informe jurídico a los letrados de la Cámara para resolver estas dudas, lo que ha 'congelado' la renovación de este organismo.

Para Equo, esta actitud del PP es una estrategia para retrasar los nombramientos ya que, según señala, no tiene una base jurídica para pedir el informe jurídico y "bloquear" la votación.

López de Uralde ha recordado que existen "antecedentes" de nombramientos que se realizaron antes de un mes, como el de Javier Díez, aún en el CSN. Este consejero fue propuesto por el PP el 11 de septiembre de 2015, se votó su candidatura --que no alcanzó los tres quintos-- el 29 de ese mismo mes y fue nombrado el 16 de octubre.

"No transcurrió el mes que ahora exige el PP", ha declarado el diputado de Equo, para señalar que la ley establece que ese mes se aplica en caso de que no se produzca la votación, una vez propuestos. "Si no se produce la votación en la comisión y transcurre un mes desde la propuesta, se consideran aceptados. Sólo en ese supuesto", ha explicado.