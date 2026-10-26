España y Reino Unido celebran la primera reunión técnica medioambiental sobre Gibraltar en un clima "constructivo"

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera reunión del Comité Técnico sobre Cuestiones Medioambientales entre España y el Reino Unido, con respecto a Gibraltar, se ha celebrado este lunes tras la firma del acuerdo histórico entre España, la Unión Europea y Reino Unido.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han informado a Europa Press de que la reunión se ha desarrollado "en un clima de trabajo constructivo".

Desde el Departamento que dirige José Manuel Albares han destacado que este encuentro ha permitido reforzar los canales de comunicación entre las partes en materia medioambiental y han asegurado que los participantes han reafirmado su voluntad de mantener los contactos técnicos sobre estas materias.

Los participantes en la reunión, entre quienes se encontraban por parte española representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Transición Ecológica, han abordado cuestiones de interés mutuo y examinado mecanismos de coordinación y trabajo para el seguimiento de los temas contemplados en el Acuerdo Administrativo.

Durante el encuentro se han tratado asuntos relacionados con la gestión de residuos, los posibles impactos ambientales transfronterizos, la protección del medio marino, la actividad de los buques de investigación y la cooperación en materia medioambiental.