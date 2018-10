El Gobierno aprueba un trasvase del Tajo al Segura de 38 hm3 y asegura que son un "recurso extraordinario"

Publicado 11/07/2018 15:15:09 CET

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera que los travases, como el autorizado este mismo miércoles por un total de 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, es un "recurso extraordinario" que no está prohibido pero que está destinado a "momentos de necesidad".

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, Ribera ha manifestado que recurrir al trasvase debe ser una medida extraordinaria y asegura que no ella no ha hablad de "prohibir el trasvase, pero mientras no haya alternativa".

Si bien, preguntada al respecto por los grupos parlamentarios ha aclarado que "no se puede mantener un sistema de agua con trasvases" aunque ese recurso entre cuencas no está prohibido para garantizar el agua en boca.

Por eso, ha defendido que la interconexión local de las desaladoras es "una buena opción" si se contempla cada cuenca como un sistema. "Llevar agua desde Santiago de Compostela hasta Cádiz me parece absurdo", ha dicho.

En todo caso, considera que España tiene un "larguísimo recorrido por delante para cumplir "mínimamente" con lo que dicta la Directiva Marco del agua y que "lo demás son lecturas malévolas".

La ministra ha insistido en que la política de agua es "extraordinariamente sensible, importante y estrategia" y considera que es "obvio" que hay que entender que es "imposible" basarla sobre la capacidad de garantizar tanta agua como se demande, sino que habrá que reordenar los recursos.

Ribera, a lo largo de su intervención, ha criticado la falta de información que se ha encontrado al llegar al Ministerio y ha lamentado que en muchos aspectos medioambientales el anterior equipo de Gobierno se ha dedicado a "esperar a que las cosas pasasen" o a "mirar para otro lado" en vez de afrontar los retos.

Precisamente este miércoles la Comisión del Trasvase Tajo-Segura ha aprobado un nuevo trasvase, esta vez de 38 hectómetros cúbicos, el primero firmado por el Ministerio de Transición Ecológica.