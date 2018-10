Greenpeace denuncia el incumplimiento sistemático del plan anti deforestación del fabricante de aceite de palma Wilmar

Publicado 05/10/2018 18:10:32 CET

Greepeace ha anunciado que el plan anunciado por Wilmar, el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, se está incumpliendo de manera sistemática por lo que no está garantizando el fin de la deforestación.

Wilmar vende su aceite de palma a multinacionales como Nestlé, Unilever o Procter&Gamble y señala que el nuevo plan de acción solo incluye "medidas voluntarias" a los proveedores de los que se abastece la empresa que se comprometió hace un lustro a vender aceite de palma libre de deforestación.

El responsable de la campaña de bosques de Greenpeace en Indonesia, Kiki Taufik ha señalado que Wilmar "debe garantizar" que su aceite de palma no procede de empresas que destruyen los bosques, lo que implica que sus proveedores deben publicar los mapas que demuestren que no están destruyendo la selva tropical. El plan también comprometía a Wilmar a cancelar los contratos con los proveedores que se negaran a hacerlo.

"Wilmar está tratando de engañarnos con acuerdos de carácter voluntario que sus proveedores simplemente van a ignorar", ha denunciado.

La ONG publicó hace un mes una investigación en la que aseguraba que la multinacional compraba aceite de palma a 18 de los 25 proveedores culpables de destruir una superficie de más de 130.000 hectáreas de selva tropical desde 2015.

Finalmente, destaca que aunque Wilmar se ha fijado un objetivo de aceite de palma 100 por 100 "no deforestación, no destrucción de turberas, no explotación" y que esto sea verificado de forma independiente en su cadena de suministro en diciembre de 2020, el plan, sin embargo "carece de las medidas específicas, temporales y medibles necesarias para lograrlo".