Greenpeace pide al Gobierno implantar el abono único de transporte en 2026 para promover "una movilidad más justa"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha pedido este viernes al Gobierno que, antes de terminar el año, se presente un calendario de implementación del abono único de transporte con el fin de que esté operativo a principios de 2026, una herramienta "clave para garantizar una movilidad más justa, asequible y sostenible".

Según Greenpeace, este abono único permitiría viajar en cualquier medio de transporte público (metro, bus, tranvía, tren de cercanías, media y larga distancia) con una sola tarifa plana en todo el territorio. Además, la iniciativa, como ha detallado en un comunicado, cuenta con más de 237.000 firmas a su favor.

La organización ha pedido que se garantice la financiación del abono con fondos públicos "suficientes, estables e independientes de decisiones políticas coyunturales que tengan que ser revisadas cada seis meses".

Además, considera que la implantación del abono único debe "acompañarse de un plan estatal de mejora del servicio" que garantice frecuencias adecuadas, mayor fiabilidad, estaciones accesibles, información unificada y estándares mínimos de calidad en todo el territorio".

En este sentido, Greenpeace ha recordado que el transporte "sigue siendo el principal emisor de gases de efecto invernadero en España, con un 33,3% del total", lo que "debería situar este aspecto como un objetivo prioritario en cualquier estrategia de reducción de emisiones" para cumplir los compromisos climáticos del país, al tiempo que ha lamentado que el Estado "continúa destinando miles de millones de euros a subvenciones directas e indirectas a combustibles fósiles y a ventajas fiscales" que favorecen, entre otros, a la aviación y uso del vehículo privado.

Para la responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona, "urge redirigir la inversión hacia una movilidad que de verdad transforme la vida de la mayoría. La ciudadanía necesita soluciones útiles, accesibles y que estén a la altura de la crisis climática y social que vivimos. El abono único es una de ellas".