Greenpeace pide una PAC "socialmente justa, con financiación ambiental y climática"

Archivo - Greenpeace exige en Bruselas una Política Agraria Común socialmente justa, con financiación ambiental y climática - PEDRO ARMESTRE / GREENPEACE - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha exigido una Política Agraria Común (PAC) socialmente justa en el reparto de las ayudas, con financiación ambiental y climática garantizada, con motivo de la manifestación que tendrá lugar el este jueves, 18 de diciembre, contra la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y la reforma de PAC post 2027.

Según la ONG, los fondos deberían utilizarse "de manera más apropiada" para apoyar a los agricultores que afrontan problemas económicos e incentivar y recompensar a quienes adoptan prácticas sostenibles. Además, alerta de que la transición "quedará en papel mojado" sin financiación asegurada para medidas ambientales y climáticas.

Por ello, Greenpeace aboga por dos necesidades urgentes para que la PAC sea social y ambientalmente efectiva. Una de ellas pasa por la financiación específica y blindada ('ring-fencing') para incentivar y recompensar a quienes adopten prácticas sostenibles. En el caso de la ganadería, esta financiación debe impulsar la extensificación y la transición hacia modelos compatibles con el clima, el agua y la biodiversidad.

También reclama justicia en el reparto de ayudas ya que considera que hay que distinguir entre quienes obtienen buenos ingresos del mercado y, aun así, concentran la mayor parte de las subvenciones por el mero hecho de poseer mucha tierra, y quienes tienen dificultades económicas y/o aportan bienes públicos ambientales (suelo, agua, biodiversidad, reducción de emisiones) mediante prácticas sostenibles o quieren hacerlo pero necesitan incentivos.

Al respecto, Greenpeace considera imprescindible asegurar una implementación estricta de los requisitos de degresividad (la reducción gradual de las ayudas directas a los agricultores que reciben más de 20.000 euros) y el 'capping' (limitación máxima de ayudas hasta 100.000 euros por beneficiario y año), y denuncia que parte de las presiones políticas buscan mantener un sistema en el que las grandes explotaciones comerciales absorben una porción desproporcionada de fondos públicos, mientras millones de agricultores se quedan con "las migajas".

"El texto de la nueva PAC tiene muy buenas intenciones en el papel, con medidas como acompañamiento y formación a agricultores/as, fomento de la entrada de jóvenes, impulso de sistemas ganaderos extensivos, reducción de la presión ganadera en zonas vulnerables a nitratos, protección del suelo contra la erosión, adaptación y mitigación al cambio climático o medidas de resiliencia hídrica", ha señalado Helena Moreno, responsable de la campaña de sistema alimentario sostenible en Greenpeace.

Sin embargo, considera que en materia de financiación, hay "pan para hoy y hambre para mañana". "Se asegura el dinero que van a recibir ahora los agricultores, pero no el que se necesita para garantizar una agricultura resiliente, que se adapte y mitigue la crisis climática y de biodiversidad que están sufriendo de primera mano los y las agricultoras. Y que ya notamos en el precio de nuestros alimentos", ha alertado.

Por todo ello, Greenpeace pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que la nueva PAC incluya y garantice reservar pagos para medidas ambientales y climáticas, empezando desde el 32% del presupuesto de la PAC (el dedicado a estas medidas en la PAC actual) y aumentando sustancialmente cada año; y asegurar que los Estados miembros respeten su requisito obligatorio de apoyar los compromisos y los planes de transición para los sistemas ganaderos extensivos, dedicando y blindando los fondos necesarios dentro de los gastos de apoyo a la renta.

También instan a asegurar que los Estados miembros con áreas afectadas por contaminación del agua debido al exceso de nitratos respeten sus obligaciones de apoyar la extensificación de sistemas ganaderos o su diversificación; y reforzar los aspectos de justicia social de la PAC asegurando una implementación estricta de los requisitos de degresividad y 'capping' (limitación máxima).