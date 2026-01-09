Greepeace ve "perjudicial" para afrontar el cambio climático el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen - Michael Kappeler/dpa

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha criticado que la Comisión Europea vaya a firmar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur "sin el apoyo previo del Parlamento Europeo".

"Se trata de un acuerdo perjudicial que comprometerá los esfuerzos de los países para afrontar la emergencia climática", ha advertido la organización.

La ONG ha lamentado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, vaya a viajar a Paraguay la semana que viene para firmar un "acuerdo comercial profundamente impopular" con el bloque de países del Mercosur, que forman Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

"Ursula von der Leyen firmará el acuerdo con el Mercosur la próxima semana y actuará como si fuera un hecho consumado, cuando no lo es. Los eurodiputados aún tienen que opinar sobre el acuerdo general. Von der Leyen puede intentar proyectar un aire de confianza en Paraguay, pero la verdad es que este acuerdo impopular es un desastre para la selva amazónica y ningún eurodiputado progresista comprometido con la protección de los bosques debería apoyarlo jamás", ha señalado la portavoz de Greenpeace en la UE, Lis Cunha.

En la misma línea, Rómulo Batista, campaigner senior de Greenpeace Brasil, ha alertado de que se trata de un "acuerdo perjudicial que comprometerá los esfuerzos de los países para afrontar la emergencia climática y la transición justa".

"Es lamentable que un acuerdo con tal impacto económico, social, político y ambiental en la sociedad brasileña, la selva amazónica y otros países del Mercosur se haya negociado a puerta cerrada, sin participación social ni transparencia", ha asegurado.

Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito, según han informado a Europa Press fuentes europeas.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

Una vez concluya el procedimiento escrito a las 17:00 horas de este mismo viernes, se hará oficial el mandato que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur.

La firma de los acuerdos permitirá la entrada en vigor inmediata y provisional de la parte comercial, hasta que concluya plenamente el proceso de ratificación por ambas regiones, incluido el visto bueno del Parlamento Europeo (que podrá aprobarlo o tumbarlo, pero no modificarlo) y los parlamentos nacionales.