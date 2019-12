Greta Thunberg ya está de regreso en Suecia tras su paso por la Cumbre del Clima en Madrid

Publicado 17/12/2019 13:10:16 CET

La joven activista sueca Greta Thunberg ya está de regreso en su país natal, según ella misma se ha encargado de comunicar a través e su cuenta de Twitter. "Home!", ha tuiteado acompañando a una fotografía en la que aparece sonriente con los dos perros e la familia.

La joven, que inició una huelga escolar por el clima en septiembre de 2018, llevaba fuera varios meses en los que ha intervenido en diferentes foros sobre cambio climático, desde Suiza a Nueva York.

Además, pretendía viajar por todo el continente americano para desplazarse a Chile, donde se iba a celebrar la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de la ONU (COP25).

Sin embargo, el hecho de que la cita se traladara de Chile a Madrid por la situación del país latinoamericano trastocó sus planes y tuvo que buscar un medio de transporte no contaminante para viajar hasta la capital de España. Finalmente, cruzó el atlántico y llegó a Lisboa en un catamarán para desplazarse hasta Madrid en tren.

Nada más llegar, Greta Thunberg realizó una sentada en la COP25 junto a sus compañeros de Fridays for Future y también llevó a cabo una rueda de prensa en la Casa Encendida de Madrid, previa a su participación en la Marcha por el Clima que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre.

Finalmente, la expectación creada en torno a la joven activista le obligó, por seguridad, a no participar en la manifestación y trasladarse directamente al escenario de Nuevos Ministerios donde acababa la marcha y en el que pronunció un discurso. Ante los manifestantes, aseguró que la esperanza frente al cambio climático "no se encuentra entre los muros de la COP25", sino que está con ellos y advirtió de que no iban a consentir que los líderes les siguieran traicionando.

Además de participar en ruedas de prensa para dar voz a jóvenes activistas de países en desarrollo y de las comunidades indígenas, así como a la comunidad científica, Greta Thunberg habló ante el plenario de la COP25 el pasado miércoles.

"Lo que se debe hacer en la COP es encontrar soluciones holísticas pero, por el contrario, parece que se ha convertido en una oportunidad para que los países negocien lagunas y eviten aumentar sus ambiciones", Tras su intervención, inició el regreso a casa en coche eléctrico y tren. De momento, la joven activista sueca no se ha pronunciado sobre el resultado de la Cumbre.