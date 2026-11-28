Encuentro Ejecución de Oportunidades ‘Elevando la gestión del talento: de la ejecución a la estrategia’, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 29 de octubre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El impacto de la agenda climática en la estrategia empresarial protagonizará el debate del próximo encuentro de Ejecución de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company que se erige como un foro informativo y de fomento del networking que busca poner en común los proyectos, éxitos, retos y experiencias de las compañías socias de Generación de Oportunidades.

En el encuentro 'COP31: La agenda climática redefine la estrategia empresarial', que tendrá lugar el martes, los ponentes debatirán sobre el papel que juega la agenda climática como vector de reconfiguración empresarial.

Con las conclusiones de la COP31 como telón de fondo, el encuentro abordará cómo impulsar la acción climática como motor de competitividad, reindustrialización, innovación y autonomía estratégica, convirtiéndola en una fuente de generación de valor y nuevas oportunidades de crecimiento.

El debate se estructurará en torno a tres ámbitos clave: estrategia y competitividad, inversión y puesta en marcha, y oportunidades de crecimiento.

El encuentro, que estará moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, contará con el socio de McKinsey & Company Javier Ferrer; el director de Advocacy en Sostenibilidad de BBVA, Emilio Martín-More; el director de Sostenibilidad y Acción Climática de Enagás, José Miguel Tudela; el director de ESG, Relaciones Institucionales, Comunicación y Regulación de Engie España, Daniel Fernández; la investigadora de EsadeGeo Helena Arronis Seva; el responsable de ESG en GSK España, Roberto Puértolas, y el director de Cambio Climático y Alianzas en el Área de Presidencia de Iberdrola y vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, Gonzalo Sáenz de Miera.

EJECUCIÓN DE OPORTUNIDADES

'COP31: La agenda climática redefine la estrategia empresarial' llega tras otros eventos centrados en temas como la IA agéntica, la comunicación, la gestión del talento, la recapacitación o 'reskilling' o las estrategias para la mejora de la experiencia del cliente.

Ejecución de Oportunidades, enmarcada en la plataforma Generación de Oportunidades, se presenta como un altavoz dirigido a los miembros de sus comités de dirección, responsables directos de la ejecución exitosa de sus estrategias de innovación, tecnología o ESG.

Con foco en el desarrollo y ejecución de las estrategias y planes concretos relativos al crecimiento sostenible, la innovación, la digitalización, el reto del futuro del trabajo, la acción social o la transparencia, da voz a los responsables directos de conducir con éxito a las empresas hacia la consecución de sus objetivos.