La importancia de las políticas verdes empresariales y cómo podemos fomentarlas

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cuidado del medio ambiente está cada vez más presente en nuestra sociedad y, por tanto, en nuestras empresas. El cambio climático está avanzando a pasos agigantados y está en nuestras manos frenarlo si no queremos destruir el planeta. Para eso es importante que, con urgencia, toda la sociedad en su conjunto, todas las instituciones, así como desde la esfera empresarial, dé un paso a la acción.

No obstante, sí se han dado pasos en este sentido y hoy son muchas las entidades que ponen en marcha iniciativas 'verdes' o más sostenibles para acabar o intentar frenar en lo posible el desgaste de nuestro planeta.

De hecho, las compañías son ahora más conscientes del entorno en el que operan y de que cuentan con clientes cada vez más comprometidos con la conservación del medioambiente, un aspecto que implica no solo una mayor financiación para innovar y transformar hacia ese camino más verde sus procedimientos y actuaciones. Todo ello hará necesario un nuevo perfil laboral, la llamada economía verde que, por ejemplo, según datos del Foro Económico Mundial, podría generar 395 millones de empleos en todo el mundo para el año 2030.

Y es que no solo cuidamos del planeta si las compañías deciden reorientar su economía hacia las políticas verdes y más sostenibles. Son más los beneficios empresariales que pueden derivarse de estas actuaciones y, por ejemplo, estas mejorarán su imagen corporativa, su reputación, algo que también favorecerá la atracción de nuevos clientes.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍAS VERDES

Así, y para que las empresas puedan reconducir sus actuaciones hacia una línea más verde, serán necesarios profesionales especializados en economía verde.

Estos pueden proceder de nuevas carreras, o bien ser personas implicadas en el necesario cuidado del medio ambiente, y desear reorientar su formación para ser capaces de tomar la iniciativa y con ello guiar a las empresas hacia unas actuaciones más sostenibles.

Estos expertos deben ser capaces de reorientar y de enmarcar las estrategias corporativas, en lo que se llama 'responsabilidad social corporativa'; saber desarrollar políticas más sostenibles para el día a día de la empresas, como reconducir el uso de los recursos (agua, electricidad), o poner en marcha programas de reciclaje; entre otras iniciativas 'verdes' hacia las que se pueden dirigir las empresas.

Para Blanca Sagastume, directora adjunta de Santander Universidades, la transición verde es el "reto más urgente y el de mayor envergadura" al que nos hemos enfrentado como sociedad. A su juicio, supone además un reto que requiere de concienciación, de educación, y precisa de herramientas para poder abordarlo de forma tanto individual como institucional.

Por ello, destaca en este sentido la iniciativa puesta en marcha por Banco Santander y Cambridge Judge Business School, que han lanzado 1.000 becas dirigidas a personas que quieran ser parte activa de las iniciativas verdes de su entorno laboral, independientemente de su sector, o que busquen reorientar su carrera profesional hacia la sostenibilidad.

Las 'Becas Santander Sustainability | Skills for the Green Transition - Cambridge Judge Business School' podrán solicitarse hasta el 9 de junio. No suponen ningún coste, no requieren titulación universitaria, ni tampoco ser cliente del banco. Con ellas, los participantes recibirán un 'Certificado de Finalización', concedido por la Cambridge Judge Business School.

Además, están disponibles para residentes de 13 países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Polonia, Portugal, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, y Uruguay.

6 SEMANAS DE DURACIÓN Y TODO 'ON LINE'

Este programa internacional consta de seis semanas de duración, 100% online y proporciona una visión global de los problemas y de los retos medioambientales a los que nos enfrentamos, como la pérdida de biodiversidad, la deforestación, las energías renovables, la economía circular, así como las habilidades de liderazgo necesarias para la transición energética a través de ejemplos y de casos de éxito de empresas experimentadas en la aplicación de criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno), tan importantes para este cambio hacia una economía verde.

A su vez, estas becas facilitan aquellas herramientas necesarias para implicarse en las iniciativas sostenibles desarrolladas dentro de los entornos profesionales, al mismo tiempo que permiten analizar su impacto y entender la forma en que las empresas están reaccionando para abordar el cambio climático.