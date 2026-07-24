1106532.1.260.149.20260724073700 Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados y el viento complicará la extinción - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tres incendios que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados a pesar de que los trabajos nocturnos que han estado llevando a cabo los efectivos de bomberos "han sido efectivos", según ha informado a las 7.00 horas el servicio de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

De hecho, han explicado que las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes.

El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. El SUMMA112 ha atendido en sus dispositivos preventivos a personas afectadas (sobre todo enfermos crónicos).

Los citados incendios son el de Villa del Prado con afección en Aldea del Fresno, el de San Martín de Valdeiglesias, fruto de un coche ardiendoe en la carretera M-501, que también está afectando a Pelayos de la Presa y el que se inició ayer en Almorox (Toledo). Además, ayer se sumó el incendio declarado en Burgohondo (Ávila), cuya previsión es que impacte en la Comunidad de Madrid dadas las condiciones metereológicas.

Anoche estaban actuando en la zona más de 270 profesionales, con 40 medios terrestres: 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado y una sección de la UME con otros 40; 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias y 2 secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 40 dotaciones cada una en San Martín de Valdeiglesias.