La IX edición de 'Cine en el Jardín' llevará al Jardín Botánico películas y documentales todos los martes de octubre

Regresa el ciclo 'Cine en el Jardín', que traerá al Jardín Botánico películas y documentales todos los martes de octubre. - RJB-CSIC

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XI edición de 'Cine en el Jardín' se celebrará en el Real Jardín Botánico-CSIC todos los martes de octubre, con películas y documentales que "interpelan cómo el tiempo transforma el paisaje y las personas", según ha informado este miércoles el centro. El ciclo, coorganizado con la Asociación Española de Paisajistas (AEP), proyectará 'Estados Generales', 'El milagro de las flores', 'Lo que arde' y 'Rivers and Tides'.

En concreto, el martes 6 de octubre dará comienzo el ciclo con 'Estados Generales', un documental dirigido por Mauricio Freyre. En él, un paquete de semillas es trasladado desde los archivos del Jardín Botánico de Madrid hasta la costa sur del Perú, donde estas semillas fueron recogidas hacia el año 1800 durante una expedición colonial.

"A través de las plantas y sus significados, Mauricio Freyre explora la continuidad de las estructuras neocoloniales contemporáneas en un film visualmente deslumbrante que transita entre dimensiones ausentes, paisajes y sombras", ha explicado el Jardín Botánico.

El siguiente martes, el día 13 de octubre, se celebrará la segunda sesión, que estará protagonizada por la película muda alemana 'El milagro de las flores' ('Das Blumenwunder') de Max Reichmann que cumple 100 años de su primera proyección. Se trata de una de las obras pioneras del cine botánico. La proyección estará acompañada por la actuación en directo de la pianista y compositora Sonia Megías, que improvisará una composición durante toda la representación.

"Cuando 'El milagro de las flores' se estrenó en 1926, tras varios años de rodaje, emocionó al público al ilustrar procesos naturales invisibles al ojo humano mediante la fotografía time-lapse en esos momentos desconocida y completamente revolucionaría", ha remarcado el centro.

La tercera sesión --el día 23-- será el momento de 'Lo que arde' ('O que arde') de Óliver Laxe. En ella, un hombre --Amador-- sale de la cárcel tras cumplir condena por haber provocado un incendio y regresa a su casa, una aldea perdida de las montañas lucenses. Allí volverá a convivir con su madre, Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas, hasta que todo cambia cuando un fuego arrasa la zona.

"Ganadora de dos premios Goya, además de otras distinciones nacionales e internacionales, 'Lo que arde' es una película donde el bosque gallego, el fuego y el silencio construyen una de las reflexiones más intensas del cine contemporáneo sobre la convivencia entre el ser humano y su entorno. La sesión se enmarca en el Día Europeo del Paisaje que desde hace ocho años se celebra cada 20 de octubre", ha explicado el Real Jardín Botánico.

Esta XI edición echará el cierre el martes 27 con 'Ríos y mareas' ('Rivers and Tides', un documental dirigido por Thomas Riedelsheimer sobre el artista británico Andy Goldsworthy, quien crea esculturas intrincadas y efímeras a partir de materiales naturales como rocas, hojas, ramas, flores o carámbanos de hielo.

"Una materia prima que revela un modo de crear que no impone una forma al paisaje, sino que trabaja con sus ritmos, su fragilidad y su transformación constante", ha añadido el centro.

Todas las sesiones están pensadas para un grupo de unas 20 personas que podrán realizar desde la entrada principal al Jardín Botánico un paseo por el propio Jardín relacionado con la película a proyectar hasta el salón de actos. Tras una presentación de cada cinta, se llevará a cabo la proyección y tras la misma se entablará un breve coloquio entre las personas asistentes y las que presentan la película.

Como novedad con respecto a las ediciones precedentes, el Jardín Botánico ha indicado que se cobrará una cantidad de tres euros en tres de las cuatro sesiones para evitar la experiencia de años anteriores en la que que muchas personas reservaban la entrada, "pero al ser gratuita después no asistían a ninguna sesión impidiendo que otras personas interesadas pudieran hacerlo al figurar completo el aforo".

Sin embargo, la segunda jornada está financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del proyecto 'PequeZine Natural 2'. Para asistir a cualquiera de las sesiones se podrá reservar la entrada a través de la web del Real Jardín Botánico desde mañana 24 de septiembre.