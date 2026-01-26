Más de 13.000 personas participaron en 2025 en las actividades de educación ambiental de GREFA. - GREFA

Un total de 13.604 personas participaron a lo largo de 2025 en visitas, actividades y proyectos del Departamento de Educación Ambiental de GREFA, según ha anunciado este lunes la asociación. De ellas, más de la mitad --7.121-- accedieron a las instalaciones educativas gestionadas por GREFA de lunes a viernes en el marco del programa educativo continuado de la organización.

En visitas de tres horas, dirgidas sobre todo a centros escolares, asociaciones y centros de formación de adultos, los participantes conocer el trabajo de recuperación y conservación de los animales salvajes autóctonos de GREFA desde su hospital de fauna radicado en el municipio madrileño de Majadahonda.

Asimismo, también pudieron descubrir los proyectos que esta ONG desarrolla en toda España y en otros países, la mayoría de ellos destinados a crear o reforzar poblaciones de especies amenazadas. Frente a esto, las visitas a GREFA en fines de semana y festivos casi sumaron 2.381 personas, en su mayoría familias, aunque también asociaciones y colectivos diversos, incluidos grupos de diversidad funcional y de inclusión social.

"Especial mención merecen un año más las visitas online a estas instalaciones, realizadas con la colaboración de Naturgy, que en 2025 permitieron llegar gratuitamente a 1.140 personas de seis comunidades autónomas, ampliando el alcance territorial de este programa y facilitando el acceso a centros educativos que no pueden desplazarse físicamente", ha destacado la organización.

Al margen de ello, el Departamento de Educación Ambiental de GREFA también ha impulsado otras iniciativas durante 2025 como el campamento urbano de verano, un curso subvencionado por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, charlas sobre biodiversidad, la gestión del Centro de Interpretación de Villalar de los Comuneros (Civillalar), en la provincia de Valladolid, así como la colaboración con empresas.