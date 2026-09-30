Más de 150 municipios de toda España se suman a un mapeo ciudadano sobre el arbolado urbano

Archivo - Arboles en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupos organizados en más de 150 municipios de las 17 comunidades autónomas, entre ellos 39 capitales de provincia, participarán en 'Ecomapeo Estatal - ¡Aquí falta un árbol!'.

La actividad, promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, busca visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales.

El Ecomapeo Estatal se celebrará los días 3 y 4 de octubre. La iniciativa da continuidad a la Termometrada 2025, en la que participaron 67 municipios para denunciar los efectos de las islas de calor en pueblos y ciudades.

Durante el 3 y el 4 de octubre, las personas participantes podrán señalar en 'ecomapa.org' alcorques vacíos, tocones y árboles secos, tanto en la vía pública como en parques y jardines.

También podrán registrar alcorques en los que los árboles apenas disponen de espacio, incluidos los cubiertos con cemento o resinas. Los resultados podrán seguirse en la web a lo largo del fin de semana.

Las organizaciones convocantes recuerdan que los árboles "proporcionan sombra y frescor, contribuyen a mejorar la calidad del aire, capturan hasta un 80% del polvo atmosférico, mejoran la salud de las personas y ofrecen refugio a la biodiversidad". A su juicio, la cantidad y el estado del arbolado "son deficientes en muchos barrios", por lo que "plantean el mapeo como un primer paso para identificar problemas concretos y reclamar soluciones".

Las entidades subrayan que reponer los árboles ausentes y cuidar los existentes "es solo el comienzo" y reclaman también prestar atención a la cobertura vegetal, disponer de suelo adecuado para el crecimiento de las raíces, elegir especies apropiadas para cada lugar y evitar las podas severas. "Tenemos que reivindicar que se planten ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 30 años. No tenemos un instante que perder", señalan.

En la actividad participan más de 500 asociaciones vecinales, juveniles y de familias, grupos ecologistas y católicos, centros de mayores y miembros del profesorado.

Para las organizaciones promotoras, esta participación muestra "la preocupación ciudadana por la crisis climática y la disposición a mejorar los espacios comunes". Por ello, piden a las administraciones públicas que apoyen las demandas surgidas del mapeo.