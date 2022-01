Más de 800 colectivos exigen a Sánchez una reunión urgente para acabar con la ganadería industrial

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 colectivos, a través de la Coordinadora Estatal 'Stop Ganadería Industrial' han reclamado al Gobierno una reunión urgente para analizar la estrategia para poner fin a ese modelo de producción industrial y exigen entre otras medidas una moratoria de al menos cinco años para nuevos proyectos o ampliaciones de granjas; reducir a la mitad la cabaña ganadera nacional y establecer un nuevo etiquetado de los productos cárnicos.

La Coordinadora, en la que están representadas 60 plataformas de vecinos en zonas rurales afectados por la ganadería industrial, ha dirigido una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; de Sanidad, Carolina Darias, y de Consumo, Alberto Garzón, para "poner fin al insostenible modelo de ganadería industrial".

A la carta se han sumado más de 800 organizaciones y colectivos, como por ejemplo la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, ADDA, Amigos de la Tierra, Compassion in World Farming, Ecologistas en Acción, Food and Water Action Europe, Greenpeace, Justicia Alimentaria, SEO Birdlife, WWF España, Juventud por el Clima-Fridays for Future España, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico o el Colegio Profesional de Geografía en Castilla y León.

Además, se han adherido 500 profesionales del ámbito agrícola, ganadero, docentes, médicos, veterinarios, ingenieros o abogados que suscriben la petición.

Los firmantes plantean una hoja de ruta contra este modelo ganadero que pasa por establecer una moratoria de al menos cinco años a nuevos proyectos y a ampliaciones de las existentes que incluya también los expedientes que ya están iniciados. Asimismo, proponen realizar una evaluación estratégica del sector ganadero teniendo en cuenta el impacto acumulado de los diferentes modelos productivos; la reducción gradual de la cabaña ganadera hasta llegar a menos de la mitad de la actual en 2030.

Otra de sus propuestas pasa por acometer una caracterización técnica y establecer la diferenciación normativa y comercial de la ganadería extensiva a la industrial, para que haya un etiquetado claro y homogéneo que permita a los consumidores identificar la procedencia y modelo de ganadería de todos los productos alimentarios de origen animal que adquieran.

La carta, que sigue abierta a la recogida de firmas de apoyo, se ha puesto en marcha tras el debate generado a partir de las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la necesidad de reducir el consumo de carne, sus críticas a la ganadería industrial y macrogranjas y el apoyo a un modelo de ganadería extensiva.

"Es hora de que nos escuchen", reclama la portavoz de la Coordinadora Estatal 'Stop Ganadería Industrial', Inmaculada Lozano, que subraya que no se puede dejar morir el debate sobre el modelo de ganadería industrial y sus "nefastas consecuencias para el planeta y para la España rural sin llegar a un compromiso claro de acción".

Lozano recuerda que en "muchos pueblos" no se puede beber agua de grifo y en otros la están bebiendo contaminada sin saberlo a consecuencia del impacto ambiental en los recursos hídricos de las granjas después del avance "desmesurado y descontrolado" de la ganadería industrial en España.

"¡Basta ya de palabras y polémicas! Queremos compromisos serios para acabar con este grave problema", concluye Lozano que denuncia los "serios impactos" ambientales, económicos, demográficos y de salud pública en la España rural y cuyas consecuencias "más dramáticas e irreversibles" aún se pueden evitar con acciones urgentes "valientes y contundentes".