Más País-Verdes Equo votará en contra de la ley de bienestar animal si el PSOE defiende excluir a los perros de caza

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, ha asegurado que su formación votará en contra del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal que se debatirá este jueves en la Comisión de Derechos Sociales y Agenda 2030 si mantiene la enmienda socialista dirigida a dejar fuera de la norma a los perros de caza, guarda y otros animales de trabajo.

"Somos una formación política verde y no entendemos que los mismos animales no tengan la misma protección. Nosotros no vamos a dejar ningún resquicio para quede se pueda normalizar el maltrato a los animales", ha manifestado Errejón en declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso de los Diputados.

Así, ha reiterado que no van a aceptar una ley que llegue discriminando a algunos perros y favoreciendo que se maltrate a algunos animales.