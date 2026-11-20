Archivo - Imagen del fondo marino. - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mediterráneo ha sufrido pérdidas de hasta el 80% de su biomasa en determinadas poblaciones de gorgonia roja por las altas temperaturas del mar, según un estudio del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).

Los datos se han compartido en el HIC Summit Ibiza 2026, celebrado en el TheHUB Ibiza, en Sanra Eulària des Riu, donde expertos internacionales han analizado los retos de conservación de los océanos y la protección de los ecosistemas marinos.

La jornada ha puesto el foco en la situación de las gorgonias y la posidonia, ecosistemas "esenciales" para la biodiversidad marina que sufren los efectos del aumento de las temperaturas y la presión humana, según los expertos.

Las gorgonias, según explicó el consejero delegado de la Fundación Blue Life, Marc Rigau, son pequeños organismos marinos similares a los árboles que proporcionan refugio y hábitat a numerosas especies, y, por ello, su deterioro afecta al conjunto de las comunidades biológicas que dependen de ellas.

En este contexto, Rigau presentó los proyectos de conservación y recuperación de posidonia y gorgonias que desarrolla su Fundación en Ibiza, con el apoyo de la Fundación Abel Matutes, e insistió junto con otros especialistas en la "prioridad" de la conservación de estas especies frente a su restauración.

Por otro lado, el HIC Summit galardonó a la directora de Biodiversidad de Jumeirah Group, Bárbara Lang-Lenton, con el Premio HIC Talentum 2026 por su contribución a la conservación de las tortugas marinas a través del Dubai Turtle Rehabilitation Project.

El programa, desarrollado en Dubai, ha permitido recuperar más de 2.300 tortugas marinas, muchas de las cuales pertenecían a especies amenazadas, como la tortuga carey, según ha precisado la organización.

SEYCHELLES Y VIGO, MODELOS TURÍSTICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR

Asimismo, el encuentro ha contado con la presencia del cónsul general de Seychelles, José Manuel Lapeña, quien ha expuesto el modelo turístico del archipiélago, en el que la protección de los recursos marinos y el paisaje constituyen un elemento "esencial" para su estrategia de desarrollo, según ha detallado Lapeña.

También ha presentado su modelo turístico el técnico de la Autoridad Portuaria de Vigo, Francisco Barreiro, que cuenta con la experiencia de dos observatorios submarinos que permiten, según ha explicado, conocer la biodiversidad del entorno portuario y acercar los ecosistemas marinos a la ciudadanía.