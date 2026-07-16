El MITECO, a la espera de recibir el informe del CSN que avala la prórroga de Almaraz, tomará decisión tras estudiarlo

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (MITECO) está a la espera de recibir el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avala la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030, según han informado a Europa Press fuentes de este departamento.

En este sentido, señalan que, siguiendo el procedimiento establecido, el MITECO estudiará el informe del CSN y toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central.

El Pleno del CSN ha emitido un informe favorable, con condiciones, sobre esta renovación, que aplica a sus dos unidades, según ha informado el regulador atómico. La decisión adoptada por el Pleno se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación.

En 2025, el titular de la instalación remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) una solicitud de modificación de la autorización de explotación de la central nuclear, que afecta a ambas unidades.

El Ministerio remitió al CSN la petición de informe preceptivo para lo cual el regulador requirió al titular la información que consideraba necesaria para acompañar la solicitud. El titular envió esta información entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Según el CSN, desde entonces, el cuerpo técnico del CSN ha estado analizando dicha documentación para evaluar los aspectos relacionados con la seguridad de la instalación que ha considerado necesarios ante una eventual ampliación de la autorización de explotación hasta 2030.