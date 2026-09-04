Una organización conservacionista denuncia la muerte violenta de una cría de delfín en la playa ceutí del Trampolín

Varios migrantes asentados en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). L- Marcos Moreno - Europa Press



CEUTA, 4 (EUROPA PRESS)

La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) ha denunciado ante la Guardia Civil la muerte violenta de una cría de delfín mular ocurrida el pasado miércoles en la playa del Trampolín, en Ceuta, y ha solicitado la apertura de diligencias para esclarecer los hechos.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el animal llegó vivo y desorientado a la orilla, previsiblemente debido a la niebla, y fue posteriormente sacado del agua y golpeado por varias personas.

La asociación ha asegurado que dispone de imágenes y vídeos en los que, según sostiene, se observa cómo el cetáceo fue "agarrado, sacado del agua a la fuerza y golpeado en la cabeza con un palo por varias personas".

DAUBMA ha señalado, además, que el animal presentaba sangre bajo uno de los ojos y que en las grabaciones también se aprecia cómo algunas personas intentaban limpiar la zona, circunstancias que, a su juicio, evidencian una agresión directa y una manipulación posterior del cadáver.

La entidad ha aportado a la Guardia Civil fotografías, vídeos y capturas de redes sociales que, según indica, permitirían reconstruir la secuencia de los hechos e identificar visualmente a los presuntos implicados.

La asociación ha recordado que el delfín mular (Tursiops truncatus) es una especie protegida y ha sostenido que los hechos podrían constituir un delito de maltrato animal con resultado de muerte y un delito contra la fauna protegida.

Por ello, ha reclamado la apertura de diligencias, la identificación de las personas que aparecen en las grabaciones, la elaboración de informes técnicos por parte de los organismos competentes y la remisión del caso a la Fiscalía de Medio Ambiente.

La ONG subraya que la muerte del animal reviste una "extrema gravedad ambiental" y ha reclamado una respuesta institucional inmediata para evitar que el caso quede impune. La entidad ha avanzado que continuará aportando documentación y realizando actuaciones administrativas para impulsar la investigación de los hechos. La asociación ha reiterado finalmente su compromiso con la protección de la fauna marina y ha exigido el cumplimiento de la legislación de bienestar animal y de la normativa europea de protección de cetáceos.

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha atribuido los hechos a "parte del caos que se está viviendo en Ceuta". "De verdad que cuesta creer que esta sea la situación un mes después pues, efectivamente, yo creo que lo que evidencian es: uno, no ha habido una vuelta a la normalidad; y que la situación se está agudizando; y que por tanto lo que hace falta es más recursos, más medios", ha dicho en declaraciones a Antena 3 que recoge Europa Press.