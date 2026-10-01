PACMA convoca concentraciones el 18 de octubre en 13 ciudades para incluir perros de caza en la Ley de Bienestar Animal

Perro de caza - PACMA

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha convocado concentraciones en trece ciudades españolas el próximo domingo 18 de octubre para exigir la inclusión de los perros utilizados para la caza en la Ley de Bienestar Animal y en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos.

Las movilizaciones se celebrarán a las 12.00 horas, también a las 12.00 hora canaria en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, dentro de la campaña 'Perros de caza: ¡incluidos en la ley ya!'.

La formación política reclama que la protección de los perros no dependa de la actividad para la que sean utilizados y pide "acabar con las exclusiones".

La campaña reivindica la misma protección para los perros destinados a la caza, guarda y pastoreo, actividades profesionales y específicas y cuerpos de seguridad, con medidas frente al abandono y el maltrato.

De forma paralela a las movilizaciones, PACMA coordinará con organizaciones extranjeras la entrega de una carta en 30 consulados españoles para solicitar la inclusión de los perros de caza en ambas normas.

Esta acción busca trasladar la reivindicación al ámbito internacional y sumar presión para impulsar los cambios legislativos reclamados.

La iniciativa da continuidad a las peticiones del Partido Animalista para reforzar la protección de estos animales. El pasado 16 de febrero, la formación política exigió al Gobierno medidas para proteger a los perros de caza tras el hallazgo de dos galgos muertos con signos de violencia en Puente Genil, Córdoba.

PACMA hace un llamamiento a la ciudadanía y a las entidades de protección animal para participar en las concentraciones y apoyar una reforma que garantice la misma protección para todos los perros.