Patxi López tras frenar el PSOE la ILP sobre la tauromaquia: "Lo iban a utilizar como una guerra banderiza"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha justificado este miércoles la abstención socialista que ha propiciado que el Pleno del Congreso rechazara tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural. "Lo iban a utilizar como una guerra banderiza", ha afirmado.

En declaraciones a los periodistas antes de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, el portavoz socialista ha rechazado que su formación cambiara el sentido del voto en el Pleno frente al expresado en la Comisión de Cultura.

"¿Cómo que cambiamos? Lo que hicimos fue un debate en el seno del grupo. En el PSOE conviven muchas sensibilidades. Esto es lo que tiene ser el partido que más se parece a España", ha declarado Patxi López, para después señalar que entre los socialistas hay "taurinos" e "indiferentes".

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Congreso ha indicado que vieron que "no había un consenso suficiente, no en el seno del grupo, sino en la sociedad, para abrir una nueva guerra banderiza, porque lo iban a utilizar como una guerra banderiza". "Busquemos mejores tiempos en que consigamos consensos para que esto pueda salir", ha subrayado.

Preguntado sobre si tras esta decisión hay un cálculo electoral ante la proximidad de las elecciones en Castilla y León o en Andalucía, López ha negado esta posibilidad y ha insistido en que hay "sensibilidades distintas", que "van por comunidades". "Pero no solo Andalucía y Castilla y León... y Extremadura y Madrid y Castilla-La Mancha y La Rioja y Navarra con los Sanfermines", ha subrayado.

"Convivimos con esa diversidad en nuestro país y nos parece que no es un momento de poner encima de la mesa una nueva guerra banderiza, porque sí iba a utilizar para esto, para ir a los extremos, para pegarnos otra vez unos contra otros, y pensamos que no era el momento de hacer esto", ha zanjado.