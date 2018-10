Las plantas obtenidas con la técnica CRISPR serán considerados organismos modificados genéticamente en Europa

Publicado 25/07/2018 19:28:54 CET

El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) ha dictado una sentencia por la cual establece que los organismos obtenidos por mutagénesis mediante técnicas de edición genética (como CRISPR, entre otras) en el ámbito de la agricultura, sean considerados Organismos Modificados Genéticamente (OMG), en base a la Directiva que regula estos.

La justicia europea incluye a estos organismos obtenidos con técnicas como CRISPR como OMG porque "las técnicas o métodos de mutagénesis modifican el material genético de un organismo de una manera que no se produce naturalmente". "De ello resulta que esos organismos quedan comprendidos, en principio, en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre los OMG y están sujetos a las obligaciones establecidas en ésta", argumenta.

Sin embargo, el TUE observa que de la Directiva sobre los OMG se desprende que ésta no se aplica a los organismos obtenidos mediante determinadas técnicas de mutagénesis, a saber, aquellas que han venido siendo utilizadas convencionalmente para varios usos y cuya seguridad ha quedado probada desde hace tiempo.

No obstante, el Tribunal precisa que los Estados miembro son libres de sujetar tales organismos a las obligaciones establecidas en la Directiva sobre los OMG o a otras obligaciones, dentro del respeto del Derecho de la Unión (en particular de las normas relativas a la libre circulación de mercancías), puesto que el hecho de que esos organismos estén excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva no significa que las personas interesadas puedan proceder libremente a liberarlos de manera intencional en el medio ambiente o a comercializarlos en la Unión.

Por lo tanto, los Estados miembros son libres de legislar en este ámbito, siempre que respeten el Derecho de la Unión, en particular las normas relativas a la libre circulación de mercancías.

En cuanto a la cuestión de si la Directiva también puede aplicarse a los organismos obtenidos mediante técnicas de mutagénesis aparecidas después de que fuera adoptada, el Tribunal de Justicia considera que los riesgos que entraña la utilización de esas nuevas técnicas de mutagénesis podrían resultar similares a los derivados de la producción y de la difusión de OMG mediante transgénesis, ya que la modificación directa del material genético de un organismo mediante mutagénesis permite obtener los mismos efectos que la introducción de un gen extraño en dicho organismo (transgénesis) y que esas nuevas técnicas permiten producir variedades modificadas genéticamente a un ritmo y en proporciones que no pueden compararse con las resultantes de la aplicación de métodos convencionales de mutagénesis.

Habida cuenta de esos riesgos comunes, excluir del ámbito de aplicación de la Directiva sobre los OMG los organismos obtenidos mediante las nuevas técnicas de mutagénesis comprometería el objetivo de esta Directiva, que consiste en evitar los efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente, y vulneraría el principio de cautela que la Directiva pretende aplicar. De ahí que la Directiva sobre los OMG también se aplique a los organismos obtenidos mediante técnicas de mutagénesis aparecidas después de que fuera adoptada.

UN "RETROCESO"

La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) considera que esta sentencia supone un "retroceso" para las perspectivas de las técnicas de edición genética (que modifican el ADN de un organismo sin insertar ningún gen externo de otra especie), "ya que tendrán que someterse a una regulación tremendamente restrictiva que limitará sus desarrollo".

Asebio afirma que esta sentencia "pone en riesgo el impacto positivo que la aplicación de los avances conseguidos con estas técnicas supondrían para la ciencia, el desarrollo y la innovación en Europa, ya que podrían dificultar la materialización de los beneficios que suponen las técnicas de edición del genoma y una pérdida de competitividad considerable de Europa frente a otros continentes que ya las están utilizando".

"Actualmente, su uso tiene múltiples aplicaciones como el enriquecimiento de nutrientes y el aumento de la resistencia a plagas de cultivos, lo que ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático, y se está investigando su uso en el desarrollo y producción de nuevos tratamientos y terapias para múltiples enfermedades que podrían salvan millones de vida", concluye.