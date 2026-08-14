PP celebra prorrogar Almaraz pero afea al Gobierno hacerlo de "tapadillo": "Ahora, a por todo el parque nuclear"

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz. - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha celebrado este viernes la prórroga a la autorización de la central nuclear de Almaraz, pero ha acusado al Gobierno de hacerlo de "tapadillo", al tiempo que exigen la "cancelación urgente de todo el calendario de cierres".

"Hoy es un buen día. Almaraz no cierra", ha escrito la dirigente popular en la red social X que acompaña de la imagen de la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Ahora", continúa el post de Ezcurra, "a por todo el parque nuclear".

En este sentido, fuentes del PP han reclamado al Gobierno "la cancelación urgente del calendario no solo de la planta de Almaraz, sino del resto de centrales nucleares en España".

Para los 'populares', la energía nuclear es un "recurso clave que aporta estabilidad al sistema eléctrico y es una energía limpia, como así lo ha reconocido la propia Unión Europea". Además, el alargamiento de la vida útil de las centrales, considera el PP, "es necesario para poder mantener los precios de la electricidad y no arruinar aún más los bolsillos de los españoles".

No obstante, para los dirigentes de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, la prórroga de la central extremeña "supone el reconocimiento del fracaso de su política energética". "Unas consecuencias que pagamos todos los españoles con el apagón total que sufrió nuestro país", han añadido.

A su juicio, el Gobierno "se enmienda a sí mismo y lo ha querido hacer de tapadillo, un viernes 14 de agosto mediante una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente la ministra Aagesen, la misma que se ha opuesto de manera constante y reiterada a la petición del PP de prorrogar la vida de Almaraz".

También en estos términos se ha expresado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que ha añadido que el Gobierno ha "aceptado" que quienes tenían "razón" eran los 'populares' mientras España "padece" la "crisis ceutí".

"El ridículo al que nos tiene sometidos a todos el Gobierno de España es ya absolutamente un disparate", ha apuntado De Los Santos este viernes en la sede del PP para después recordar que "alcaldes socialistas se unieron a esta reivindicación".

"PARCHE A LA GESTIÓN"

Los 'populares' están convencidos de que el Gobierno "desde el principio sabía que no se podían cerrar las nucleares". "Este Gobierno solo sabe engañar", han añadido.

Han recordado, asimismo, las iniciativas promovidas desde la formación en el Congreso y en el Senado en defensa de la energía nuclear y su convivencia con otras energías, como las renovables.

Pero para el PP, esta "mini prórroga es solo un parche a una gestión ideologizada de Sánchez y, como en tantos otros temas fundamentales, en sentido contrario a los países de la Unión Europea".

Pese a ello, han celebrado la "rectificación" también desde el punto de vista socioeconómico, porque de la central de Almaraz "dependían más de 4.000 familias de la comarca cacereña".