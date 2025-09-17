PP reprocha a Aagesen la dana y los incendios y esta le anima a firmar el Pacto de Estado contra la emergencia climática

La vicepresidenta terca y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - Eduardo Parra - Europa Press

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha instado este miércoles al PP a sumarse al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, ante sus críticas por la dana de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana y los incendios forestales de este verano.

"Tienen ahora una gran oportunidad. Usted habla de Estado. Le animo a que se sume al Pacto Estado frente a la emergencia climática", ha afirmado Sara Aagesen en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al ser preguntada por la diputada del PP Carmen Fúnez sobre el balance "real" del trabajo realizado por su Ministerio.

Para la diputada del PP, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estaba llamado a ser el de la "previsión" y se ha quedado en el "de la dejadez y de la desidia". "La dana, los incendios y el apagón son la factura de su mala gestión, de la suya y también de la de su antecesora, la señora Teresa Ribera", ha subrayado.

Además, Carmen Fúnez ha declarado que "el peor apagón posible es el apagón demográfico" ya que hay "una tasa de natalidad en España de 1,12 hijos por mujer y la previsión es que en el año 2050 el 30% de la población tenga más de 65 años".

"Ustedes no saben ni los servicios públicos que van a necesitar los españoles del futuro ni cómo van a pagarlos. Este problema, el demográfico, no se arregla poniéndole un nombre a un ministerio, ni siquiera elevándolo a vicepresidencia. Se arregla haciendo de esta política una política de Estado que ustedes ni tienen ni aplican", ha manifestado la diputada.

Fúnez ha criticado también que en la actualidad "hay 1.417 pueblos que se han quedado sin parada de autobús". "¿Así piensan ustedes acercar los servicios públicos a los ciudadanos?", ha preguntado, para después reprochar a Aagesen que, en 2024, "dejó sin ejecutar 2.750 millones de euros" y este año "10 puntos menos de ejecución que el año pasado por estas fechas".

"Eso significa que no salvan a la España vaciada, sino que la condenan", ha declarado Fúnez, que ha reprochado el "legado" de Aagesen que les "duele" a los que son "de pueblo". Además, ha añadido que lo ha hecho "sin hablar ni escuchar" a los habitantes del mundo rural.

En la réplica, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha contestado que desde el Ministerio no van a dejar de trabajar en la lucha frente al cambio climático y contra la despoblación.

Sara Aagesen también ha reprochado a Carmen Fúnez que no hablar de "estrategias" ni de "130 medidas de movilización de 13.000 millones de euros". "Sí, lo hacemos de forma participada, se lo aseguro", ha defendido.

"Ustedes se oponen a todas las propuestas que traemos en pro del interés general. Ustedes se opusieron, insisto, a una gran reforma para conseguir resiliencia del sistema eléctrico", ha recriminado la vicepresidenta, que le ha instado a sumarse al Pacto Estado frente a la emergencia climática.

La vicepresidenta tercera ha puesto en valor la gestión de su departamento y ha destacado la declaración de emergencia climática; la Ley de Cambio climático y transición energética; la aprobación de planes hidrológicos y de riesgo de inundación; los trabajos de protección de humedales, patrimonio natural y biodiversidad; o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre otras.