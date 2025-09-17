El fuego arrasa 341.203,96 hectáreas en España hasta el 7 de septiembre, según MITECO

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fuego ha quemado un total de 341.203,96 hectáreas (ha) en España hasta el 7 de septiembre, según el último avance informativo de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Para llegar a las más de 340.000 ha quemadas en todo el país hasta el 7 de septiembre, el Ministerio suma las 257.195,07 ha reportadas por las comunidades autónomas (CCAA) con las 84.008,89 ha estimadas a través de datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.

Al margen de que se confirmen las estimaciones de los datos de Copernicus, 2025 ya es el peor año de la década en lo que respecta a incendios: las hectáreas reportadas por las CCAA ya superan incluso el total de superficie impactada por los fuegos entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2022, cuando ardieron 255.135,99 ha.

De los 6.536 siniestros que han tenido lugar, 4.518 han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. De los 2.018 restantes, 61 han sido grandes incendios forestales (GIF), es decir, que han tenido un impacto sobre más de 500 ha. Esto supera por mucho a la media de los últimos diez años (18 hasta este momento del año) y también a los de 2022, cuando hasta el 7 de septiembre se registraron 55 grandes incendios forestales.

De las hectáreas afectadas, 151.737,83 ha han sido de superficie matorral y monte abierto; 71.775,57 ha, de superficie arbolada; y 33.681,67 ha, de superficie de pastos y dehesas.