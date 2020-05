Proyecto LIBERA llama a los ciudadanos a no abandonar guantes y mascarillas en el medio ambiente

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Proyecto LIBERA ha llamado a los ciudadanos a no abandonar guantes y mascarillas en el medio ambiente durante la etapa del desconfinamiento por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, que ha generado la necesidad de utilizar estos productos para frenar la expansión del COVID-19.

Sin embargo, guantes y mascarillas pueden terminar en espacios naturales y generar un problema de salud también para el planeta. De hecho, algunos patógenos pueden utilizar las basuras como vector de expansión.

Por ello, Ecomebes y SEO/BirdLife, que integran el Proyecto Libera, piden a la población que reflexione sobre la importancia, no solo de proteger la salud personal y de la de terceras personas, sino hacerlo igualmente con la del planeta.

En este contexto, recuerdan que el virus SARS-COV-2 que ha causado la pandemia tiene un origen zoonótico, es decir, que está relacionado por la ineracción del ser humano con la naturaleza y, en concreto, con otras especies animales.

Insiste así en pedir "responsabilidad absoluta" ante la nueva necesidad de utilización masiva de guantes y mascarillas para que acaben en la papelera o en el contenedor de resto de sus casas y no en el suelo de entornos urbanos, periurbanos o rurales, ya que podría convertirse en una nueva tipología de basuraleza (basura abandonada en la naturaleza) y generar un gran impacto contaminando los espacios naturales. De hecho, en algunas playas de China, ya han aparecido este tipo de residuos. Hay que evitar, por tanto, que las playas sigan la misma dinámica.

Para el coordinador de SEO/BirdLife del Proyecto LIBERA, Miguel Muñoz, ha señalado que en esta crisis sanitaria es "fundamental" entender que la prioridad como sociedad debe ser contener la evolución del virus y subraya que el conocimiento científico es "la mejor de las herramientas" para que una sociedad pueda prosperar de un modo sostenible y, en este caso de emergencia sanitaria, de nuevo es necesario "abrazar la ciencia".

Aunque señala que es "importante" no escatimar el uso de protección, tanto en cantidad como en calidad y modo de empleo, pero insiste en que de la misma manera es "importante mantener la prudencia" de aquellas cuestiones que no tengan una evidencia científica y no hayan sido recomendadas por los responsables públicos.

En concreto, recuerda que estos residuos "nunca" se deben abandonar en las calles de las ciudades ni de los pueblos, sino en el contenedor pertinente. En el caso de los EPI (guantes y mascarillas), deberán ir al contenedor gris (resto).

Por su parte, la responsable de Proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, ha destacado que en las actuales circunstancias guantes, mascarillas y demás material de protección deben ir "siempre al contenedor gris y nunca al amarillo".

"Igual que la basura que se genere en una casa con algún miembro contagiado: siempre al gris. Y en el resto de hogares, seguir reciclando como siempre", ha precisado.